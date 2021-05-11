Предварительно, один человек погиб, еще один пострадал. Информация уточняется.

Фото, видео: Depositphotos / edwardolive; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Согласно предварительно поступающей информации, в одну из казанских школ на улице Файзи. Об этом сообщает источник в РИА Новости.

По не подтвержденным данным, один человек погиб, еще один пострадал. Все произошло во время урока. Один из очевидцев рассказал в сети, что кроме выстрелов также произошел взрыв.

Данные о нападавшем разнятся. По одной информации, это один из учеников, открывший стрельбу по одноклассникам. По другой, их может быть двое.

«На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются», — сообщает ТАСС.

Официальных данных пока не поступало. Также сообщается, что нападавший задержан.

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