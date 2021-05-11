Шел урок: первые подробности стрельбы в школе Казани
Предварительно, один человек погиб, еще один пострадал. Информация уточняется.
Фото, видео: Depositphotos / edwardolive; 5-tv.ru
Согласно предварительно поступающей информации, в одну из казанских школ на улице Файзи. Об этом сообщает источник в РИА Новости.
По не подтвержденным данным, один человек погиб, еще один пострадал. Все произошло во время урока. Один из очевидцев рассказал в сети, что кроме выстрелов также произошел взрыв.
Данные о нападавшем разнятся. По одной информации, это один из учеников, открывший стрельбу по одноклассникам. По другой, их может быть двое.
«На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются», — сообщает ТАСС.
Официальных данных пока не поступало. Также сообщается, что нападавший задержан.
- 11 мая
- «У меня там дети!» — матери рвались в школу Казани спасать своих детей
- 11 мая
- После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявили днем траура
- 11 мая
- Спецоперация в школе Казани завершена — пресс-служба президента Татарстана
- 11 мая
- Захватившего заложников в школе Казани ликвидировали в ходе спецоперации
- 11 мая
- Первое видео шокирующих последствий в казанской школе после стрельбы
- 11 мая
- Число погибших в школе Казани возросло до 11 человек
- 11 мая
- Установлена личность подростка, предположительно открывшего стрельбу в школе в Казани
- 11 мая
- Видео: Силовики готовятся к штурму школы в Казани, где произошла стрельба
- 11 мая
- Число пострадавших в Казани возросло до 13 человек. Проводится спецоперация
- 11 мая
- Второй предположительный виновник стрельбы в школе в Татарстане задержан
Читайте также
33%
-0.44 89.51
-0.17
Нашли ошибку?