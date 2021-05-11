Второй предположительный виновник стрельбы в школе в Татарстане задержан
В результате ЧП всего погибли девять человек. Среди них семь учеников.
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; Соцсети
Второй предположительный виновник стрельбы в школе в Татарстане задержан. Ранее сообщалось, что первый нападавший — предположительно, подросток — также задержан силами ФСБ.
По данным 5-tv.ru, в результате ЧП погибли девять человек. Среди них - семь учеников, один охранник и учительница.
Согласно обновленной информации, Рустам Минниханов, глава Татарстана, выехал на место стрельбы в Казани.
Как сообщалось ранее, во время уроков в образовательное учреждение ворвались двое и открыли стрельбу. Также очевидцы говорили, что слышали взрыв.
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