Второй предположительный виновник стрельбы в школе в Татарстане задержан. Ранее сообщалось, что первый нападавший — предположительно, подросток — также задержан силами ФСБ.

По данным 5-tv.ru, в результате ЧП погибли девять человек. Среди них - семь учеников, один охранник и учительница.

Согласно обновленной информации, Рустам Минниханов, глава Татарстана, выехал на место стрельбы в Казани.

Как сообщалось ранее, во время уроков в образовательное учреждение ворвались двое и открыли стрельбу. Также очевидцы говорили, что слышали взрыв.