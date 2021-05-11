Видео: Силовики готовятся к штурму школы в Казани, где произошла стрельба
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 257
По данным 5-tv.ru, происшествие унесло жизни девяти человек.
Эксклюзив
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
Силовики готовятся к штурму школы в Казани, где произошла стрельба. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с правоохранителями, которые заходят на территорию образовательного учреждения с оружием в руках.
Согласно обновленной информации, ЧП унесло жизни девяти человек. Точная информация о жертвах случившегося уточняется.
Как стало известно 5-tv.ru, двоих предположительных виновников стрельбы в гимназии задержали. Один из них предположительно - 17-летний подросток.
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