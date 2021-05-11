Видео: Силовики готовятся к штурму школы в Казани, где произошла стрельба

Силовики готовятся к штурму школы в Казани, где произошла стрельба. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с правоохранителями, которые заходят на территорию образовательного учреждения с оружием в руках.

Согласно обновленной информации, ЧП унесло жизни девяти человек. Точная информация о жертвах случившегося уточняется.

Как стало известно 5-tv.ru, двоих предположительных виновников стрельбы в гимназии задержали. Один из них предположительно - 17-летний подросток.