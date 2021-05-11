Первое видео шокирующих последствий в казанской школе после стрельбы

В социальных сетях опубликованы жуткие кадры из казанской школы, где произошла стрельба. Видео опубликовал Telegram-канал "Бушующий мир". В ролике запечатлены полуразрушенные коридоры образовательного учреждения.

Согласно обновленной информации, всего в результате стрельбы погибли 11 человек. 32 пострадали. Один из предполагаемых злоумышленников задержан. Уже установлена его личность. Предположительно, он учился в той гимназии, где случилось нападение.