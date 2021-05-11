⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Казанская школа, где случилась стрельба, отказалась от охраны в 2019 году

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Егор Измалкин
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Во время страшного инцидента в столице Татарстана погибло девять человек.

Казанская школа, где случилась стрельба, отказалась от охраны в 2019 году

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Казанская школу, где 11 мая была открыта стрельба, не охранялась несколько лет, несмотря на постановление правительства РФ. Согласно нему, школы относятся ко второй категории зданий, и в них необходимо обеспечивать безопасность.

По информации 5-tv.ru, последняя инспекция Росгвардии признала школу полностью соответствующей закону. Последний раз работа охраны в школе была проверена в 2019 году, в том числе по пунктам готовности к террористическим угрозам.

И тогда у администрации учреждения был заключен контракт с одним из местных ЧОПов. Однако затем он был расторгнут по желанию учебного заведения из-за высокой цены. При этом руководство школы решило охранять здание с помощью сторожа и заключила соглашение с Росгвардией о тревожной кнопке.

Таким образом, на работу взяли обычного человека по найму и посадили его на место охранника. Защитить детей такой человек, скорее всего, был не в состоянии. 

Хронология трагедии в казанской школе

Инцидент случился 11 мая. В 9:28 молодой человек зашел в школу и взорвал самодельное устройство. В этот момент сторож нажал тревожную кнопку. Тогда же проходивший мимо здания мужчина услышал взрыв и набрал 112. Через три с половиной минуты прибыла Росгвардия, а затем наряд ППС. Стражи порядка задержали возможного нападавшего, но к тому времени он уже успел расстрелять нескольких детей. Личность задержанного установлена. Им оказался 19-летний Ильназ Галевиев, который учился в этой школе.

На данный момент известно о девяти погибших — восьми детях и одном учителе. 21 человек получил травмы различной тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса, на котором задержанный после стрельбы в казанской школе заявил, что осознал себя богом.

Тема:
Нападение на школу в Казани
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