Казанская школа, где случилась стрельба, отказалась от охраны в 2019 году
Во время страшного инцидента в столице Татарстана погибло девять человек.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Казанская школу, где 11 мая была открыта стрельба, не охранялась несколько лет, несмотря на постановление правительства РФ. Согласно нему, школы относятся ко второй категории зданий, и в них необходимо обеспечивать безопасность.
По информации 5-tv.ru, последняя инспекция Росгвардии признала школу полностью соответствующей закону. Последний раз работа охраны в школе была проверена в 2019 году, в том числе по пунктам готовности к террористическим угрозам.
И тогда у администрации учреждения был заключен контракт с одним из местных ЧОПов. Однако затем он был расторгнут по желанию учебного заведения из-за высокой цены. При этом руководство школы решило охранять здание с помощью сторожа и заключила соглашение с Росгвардией о тревожной кнопке.
Таким образом, на работу взяли обычного человека по найму и посадили его на место охранника. Защитить детей такой человек, скорее всего, был не в состоянии.
Хронология трагедии в казанской школе
Инцидент случился 11 мая. В 9:28 молодой человек зашел в школу и взорвал самодельное устройство. В этот момент сторож нажал тревожную кнопку. Тогда же проходивший мимо здания мужчина услышал взрыв и набрал 112. Через три с половиной минуты прибыла Росгвардия, а затем наряд ППС. Стражи порядка задержали возможного нападавшего, но к тому времени он уже успел расстрелять нескольких детей. Личность задержанного установлена. Им оказался 19-летний Ильназ Галевиев, который учился в этой школе.
На данный момент известно о девяти погибших — восьми детях и одном учителе. 21 человек получил травмы различной тяжести.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса, на котором задержанный после стрельбы в казанской школе заявил, что осознал себя богом.
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