«Я осознал себя богом!» — видео допроса подозреваемого в стрельбе в школе Казани
В результате трагедии в гимназии в Татарстане погибли девять человек.
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; Telegram @Eduvtatarstan
Задержанный житель Татарстана Ильназ Галявиев, которого оперативники поймали по подозрению в нападении на школу в Казани, заявил на допросе о ненависти к людям и рассказал о том, что почувствовал себя богом. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Еду в Татарстан».
На ролике 19-летний парень кричит и матерится на следователей.
«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую фигню», — заявил он.
По словам Галявиева, он отрекся от родителей. Тем не менее в том, что является богом, первой он рассказал матери.
«Я ее на „вы“ просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл», — добавил задержанный.
Стрельба в школе Казани началась утром, когда ученики находились на занятиях. По версии следователей, учреждение атаковал именно Галявиев, который когда-то был подопечным данного учреждения. В результате трагедии, по последним данным, погибли девять человек — педагог и восемь детей. Еще 21 — ранены, шесть из них — в крайне тяжелом состоянии. По итогам инцидента полицейские задержали молодого человека. По факту произошедшего возбуждено дело о массовой стрельбе. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне трагедии в Казани президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия.
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