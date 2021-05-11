⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

«Человек с отклонениями»: эксперт-криминалист объяснил действия подозреваемого в стрельбе в казанской школе

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 010

Ильназ Галевиев мог находиться под действием сильнодействующих психотропных веществ, считает криминалист в отставке Лев Бертовский.

Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Подозреваемый в нападении на казанскую школу Ильназ Галевиев с большой долей вероятности имеет психические отклонения. К такому выводу пришел доктор юридических наук и криминалист в отставке Лев Бертовский после ознакомления с кадрами, на которых запечатлен юноша.

«Человек, который выходит с оружием и убивает вот так, без какой-то мотивации, — это явно человек с отклонениями в возможностях отдавать отчет своим действиям и руководить ими», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Говоря о причинах психических отклонений, Бертовский не исключил, что они могли быть вызваны сильнодействующими психотропными веществами. При этом эксперт подчеркнул, что точное заключение о вменяемости Галевиева может дать только стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

«Из видео можно понять, что человек явно находится не в себе: он очень активно выражает свои эмоции, у него повышенный тон голоса, несвязная речь. <…> Здесь нужно проводить хорошую судебно-психологическую экспертизу, и она наверняка будет проведена», — добавил эксперт.

По словам Бертовского, если будет признано, что в момент стрельбы молодой человек не отдавал отчета в своих действиях, то уголовное дело в его отношении прекратят, а сам он будет направлен на лечение в психиатрический стационар закрытого типа.

«С моей точки зрения, по тем кадрам, что я видел, конечно, это человек нездоровый», — резюмировал Бертовский.

Как рассказывал 5-tv.ru, подозреваемый в нападении на казанскую школу № 175 Ильназ Галевиев, предположительно, привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока.

В результате погибли десять человек, включая восемь детей. 31 человек, 26 из которых дети, госпитализированы. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом.

Тема:
Нападение на школу в Казани
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