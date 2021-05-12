⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Власти Татарстана дали оценку действиям учителей при стрельбе в школе Казани

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Анастасия Шадская
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11 мая в результате налета на учебное заведение погибли девять человек. Еще 21 получил ранения различной степени тяжести.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба НАК; YouTube / Татар-информ

Тема:
Нападение на школу в Казани

Действия учителей и учеников школы № 175 в Казани соответствовали правилам поведения при ЧП. Об этом заявила 12 мая во время пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести, — подчеркнула она. — Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили».

Именно это уменьшило потенциально количество жертв стрелка в казанской школе.

Тревожная кнопка

После случившегося школу и власти Татарстана стали обвинять в отсутствии надлежащей охраны в учебном заведении. Но министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин заявил на пресс-конференции, что школа соответствовала всем нормам безопасности.

«Школа имела паспорт безопасности, который утверждается в начале учебного года, согласуется со всеми структурами, которые отвечают за данные направления. В этом паспорте прописываются действия сотрудников администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации. В целом вся система сработала», — сказал он.

В настоящий момент все дошкольные и школьные учреждения республики, не считая Казани, работают в обычном режиме. Контроль там усилен. По его мнению, вины преподавателей школы № 175 в случившемся нет.

«Что касается действий администрации и вообще педагогического коллектива, работников данной школы, мы можем оценить только положительно».

Будущее школы № 175

Минстрой Татарстана намерен восстановить школу № 175 после случившегося. На время ремонта все ученики будут переведены в другие учебные заведения.

«По решению оперативного штаба, дано поручение министерству строительства Республики Татарстан для восстановления объекта, для продолжения учебной деятельности в здании. Вчера ряд работ уже был проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте», — уточнила Лейла Фазлеева.

Отменять экзамены для старшеклассников злополучной школы не будут. Они пройдут в штатном режиме. Подростки успели в полной мере освоить годовую программу, так что в состоянии пройти экзамен.

«У нас выпускники девятых-одиннадцатых классов сдают экзамены с 24 мая. Никаких изменений в экзаменах не должно быть», — сказала Фазлеева.

ЧП в школе №175 в Казани произошло днем 11 мая. По предварительной версии, туда ворвался вооруженный бывший ученик. В результате случившегося погибли девять человек: две учительницы и ученики. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани простились с убитой при стрельбе в школе учительницей.

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