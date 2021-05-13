Фото подвергшихся нападению учеников казанской школы — эксклюзив

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 011

Снимок ставших жертвами и впоследствии пострадавших детей был сделан 1 сентября.

Фото подвергшихся нападению учеников казанской школы — эксклюзив

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Тема:
Нападение на школу в Казани

Групповой снимок учеников 8 «А» класса школы в Казани, где было совершено зверское нападение, оказался в распоряжении 5-tv.ru. Фото ставших жертвами и впоследствии пострадавших детей было сделано 1 сентября. 11 мая во время урока в кабинет ворвался вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев и устроил бойню.

По версии следствия, подозреваемый имел при себе самодельное взрывное устройство, которое он активировал на входе. После молодой человек поднялся на третий этаж, где открыл хаотичную стрельбу из ружья. В результате погибли девять человек — семеро учеников и двое взрослых. Нападавший был задержан правоохранителями, по факту возбуждено уголовное дело.

5-tv.ru

12 мая в Татарстане было объявлено днем траура по погибшим в результате стрельбы в школе. Соболезнования в связи с трагедией выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, ряд других государственных деятелей, в том числе и главы иностранных государств.

Суд арестовал Ильназа Галявиева на два месяца. Молодой человек признал вину, позже ему направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диагноз был поставлен подозреваемому в стрельбе в казанской школе.

Тема:
Нападение на школу в Казани
13 мая
«Мир стал равнодушным»: Бородина нашла виноватых в трагедии в казанской школе
13 мая
Заглянули в глаза смерти: как прощались с погибшими при стрельбе в Казани
12 мая
Дочь убитой в Казани учительницы до последнего искала мать среди выживших
12 мая
Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
12 мая
Как подозреваемый в стрельбе по школьникам в Казани мог получить разрешение на оружие
12 мая
Видео: Спецборт МЧС с пострадавшими из Казани приземлился в Подмосковье
12 мая
«Из легких вытащили 6 дробин»: отец раненого восьмиклассника из школы в Казани о последствиях
12 мая
Список экстренно госпитализированных в Москву пострадавших при стрельбе в Казани
12 мая
«Показуха!» — Даву и Бузову затравили за хайп на трагедии в Казани
12 мая
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на школу в Казани Галявиева
+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.04
-0.12 89.85
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Анджелина Джоли раскрыла, почему одинока после развода с Питтом
4:25
Последняя знаковая дата: до старта многострадального Евро-2020 остался месяц
4:09
«Баян уже порвал»: Максим Виторган описал свое отношение к спорту — видео
3:53
Кровавое обострение: свежие данные по палестино-израильскому конфликту
3:37
«Мир стал равнодушным»: Бородина нашла виноватых в трагедии в казанской школе
3:21
Война с электромобильностью: как власти Петербурга отрегулируют рынок кикшеринга

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
День Якова Теплого: что можно и категорически нельзя делать 13 мая
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...