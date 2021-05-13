Групповой снимок учеников 8 «А» класса школы в Казани, где было совершено зверское нападение, оказался в распоряжении 5-tv.ru. Фото ставших жертвами и впоследствии пострадавших детей было сделано 1 сентября. 11 мая во время урока в кабинет ворвался вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев и устроил бойню.

По версии следствия, подозреваемый имел при себе самодельное взрывное устройство, которое он активировал на входе. После молодой человек поднялся на третий этаж, где открыл хаотичную стрельбу из ружья. В результате погибли девять человек — семеро учеников и двое взрослых. Нападавший был задержан правоохранителями, по факту возбуждено уголовное дело.

5-tv.ru

12 мая в Татарстане было объявлено днем траура по погибшим в результате стрельбы в школе. Соболезнования в связи с трагедией выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, ряд других государственных деятелей, в том числе и главы иностранных государств.

Суд арестовал Ильназа Галявиева на два месяца. Молодой человек признал вину, позже ему направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диагноз был поставлен подозреваемому в стрельбе в казанской школе.