Назван точный диагноз подозреваемого в массовом убийстве детей в Казани

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 554

По версии следствия, именно 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Татарстана. В результате ЧП скончались девять человек.

Назван точный диагноз подозреваемого в массовом убийстве детей в Казани

Фото: Telegram

Тема:
Нападение на школу в Казани

У подозреваемого в расстреле детей в Казани обнаружили серьезное заболевание. Медики диагностировали задержанному Ильназу Галявиеву минингиому головного мозга. Под вопросом энцефалопатия — поражение органа.

Как сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, новообразование у юноши носит доброкачественный характер. Однако оно сильно сдавливает сосуды, нарушая кровообращение. По мнению медиков, минингиома может быть причиной мучительных головных болей у задержанного и, как следствие, его раздражительности и буйного поведения.

Уточнялось, что в ближайшее время Галявиева отправят на психолого-психиатрическую экспертизу с целью установить, был ли он адекватен в момент совершения преступления, в котором его подозревают.

При первичном осмотре его состояние вызывает опасения. Так, например, задержанный может внезапно закричать, произнести абсолютно бессвязные предложения и даже броситься на стенку от ужаса.

Результаты экспертизы станут известны в ближайшее время. Сообщалось, что вскоре казанский суд также изберет 19-летнему юноше меру пресечения на время расследования трагедии Татарстане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в казанской школе произошла утром 11 мая. По версии следствия, в учебную организацию зашел молодой человек с ружьем, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. После подрыва одного из них, он поднялся на третий этаж, ворвался в кабинет, где шел урок и начал беспорядочно стрелять.

Правоохранители заподозрили в причастности к содеянному 19-летний Ильназа Галявиева. На допросе молодой человек называл себя «богом» и сообщал, что всех ненавидит.

Тема:
Нападение на школу в Казани
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