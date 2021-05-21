Опасное солнце накроет половину России в ближайший уикенд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей России о том, что в ближайшие дни уровень ультрафиолетового излучения в ряде регионов будет существенно превышать нормальный уровень, сообщает ТАСС.

Днем 21 мая ультрафиолетовый индекс 8 (самый сильный) прогнозируется в Северо-Кавказских республиках и на юге Краснодарского края.

Индекс, достигающий 6-7 единиц (очень сильно) прогнозируют 23 мая на территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также на территориях Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

23 и 24 мая индекс будет достигать отметки «очень высокий» в регионах Горного Алтая.

Высокий индекс излучения (6-7) прогнозируется в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях, на юге Саратовской, а также в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

На юге Челябинской и Курганской областей в ближайшие дни индекс излучения прогнозируется на уровне 6-7 единиц.

Чем опасно ультрафиолетовое излучение? Регулярное и длительное (по несколько часов ежедневно) воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к преждевременному старению кожи, и заболеваниям кожи, в том числе к раку кожи.

Ультрафиолетовое излучение ранжируется по уровням/индексам.

Индекс от 3 до 7 означает, что необходима защита от солнца. Рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами. Пользоваться солнцезащитным кремом.

Ультрафиолетовый индекс от 8 и выше требует усиленной защиты. Рекомендации: полуденные часы пережидать внутри помещения, вне помещения оставаться в тени. Обязательно носить одежду с длинными рукавами, шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом.

Особое внимание специалисты просят обратить на защиту от солнца детей. Во время пребывания на свежем воздухе их следует защищать от интенсивного воздействия ультрафиолета, а дети грудного возраста должны всегда находиться в тени.