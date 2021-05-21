Опасное солнце накроет половину России в ближайший уикенд
Гидрометцентр рекомендует россиянам принять срочные меры предосторожности.
Фото: Depositphotos / Juric.P
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей России о том, что в ближайшие дни уровень ультрафиолетового излучения в ряде регионов будет существенно превышать нормальный уровень, сообщает ТАСС.
Днем 21 мая ультрафиолетовый индекс 8 (самый сильный) прогнозируется в Северо-Кавказских республиках и на юге Краснодарского края.
Индекс, достигающий 6-7 единиц (очень сильно) прогнозируют 23 мая на территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также на территориях Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
23 и 24 мая индекс будет достигать отметки «очень высокий» в регионах Горного Алтая.
Высокий индекс излучения (6-7) прогнозируется в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях, на юге Саратовской, а также в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.
На юге Челябинской и Курганской областей в ближайшие дни индекс излучения прогнозируется на уровне 6-7 единиц.
Чем опасно ультрафиолетовое излучение? Регулярное и длительное (по несколько часов ежедневно) воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к преждевременному старению кожи, и заболеваниям кожи, в том числе к раку кожи.
Ультрафиолетовое излучение ранжируется по уровням/индексам.
Индекс от 3 до 7 означает, что необходима защита от солнца. Рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами. Пользоваться солнцезащитным кремом.
Ультрафиолетовый индекс от 8 и выше требует усиленной защиты. Рекомендации: полуденные часы пережидать внутри помещения, вне помещения оставаться в тени. Обязательно носить одежду с длинными рукавами, шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом.
Особое внимание специалисты просят обратить на защиту от солнца детей. Во время пребывания на свежем воздухе их следует защищать от интенсивного воздействия ультрафиолета, а дети грудного возраста должны всегда находиться в тени.
- 21 мая
- Снег и сугробы напомнили жителям Сибири о переменчивости мая — видео
- 20 мая
- Не видно ни зги: регионы России приходят в себя после песчаной бури
- 19 мая
- Начавшиеся дожди не помогают справиться с лесными пожарами в России
- 19 мая
- Похоже на апокалипсис: самые эпичные кадры обрушившейся на Петербург весенней грозы
- 19 мая
- Молнии, поваленные крыши и деревья: гроза проверила Петербург на прочность — видео
- 18 мая
- В Москве установилась супержара, побив рекорд конца XIX века
- 18 мая
- Москвичам пообещали рекордную за 140 лет жару
- 17 мая
- «Это что творится-то?» — регионы России раскаляются от жары
- 17 мая
- Купаться можно? В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на курортах РФ
- 17 мая
- Летающие крыши, погнутые кресты: серия ураганов пронеслась по России
Читайте также
88%
-0.02 89.94
0.17
Нашли ошибку?