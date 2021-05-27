«У нее что-то с головой»: Солнцев о реакции Бузовой на назначение Давы ведущим «Дома-2»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 621

Экс-возлюбленный артистки занял ее должность. Бывший участник телестройки Рустам Солнцев рассказал о поведении коллеги.

Фото, видео: Instagram @buzova86, @rustamsolncev_; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Рэпер Давид Манукян продолжает семимильными шагами карабкаться по карьерной лестнице. Еще недавно он пел на одной сцене с поп-королем Филиппом Киркоровым, а теперь будет вести шоу на телевидении. Исполнителю предложили вакантную должность ведущего скандального проекта «Дом-2» вместо Ольги Бузовой.

Как на это отреагировала уволившаяся и почему ее психическое состояние вновь вызывает большие вопросы — свое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал звезда телестройки Рустам Солнцев.

Она невменяема!

Известный шоумен сильно удивился, когда у него спросили про реакцию Бузовой на назначение Манукяна. Рэпер хоть и был возлюбленным телеведущей, но, по мнению Солнцева, он ее мало интересовал. Рустам отметил: последние годы Ольга вообще была не в себе.

«Я думаю, что она ничего не думает. Потому что она невменяема последние года три. Сознание чем-то расширяется. Это, по-моему, ясно и видно из ее сторис, публичных каких-то ее появлений. У нее что-то с головой», — заявил экс-участник «Дома-2».

Шоумен напомнил, как Ольга Бузова записывала сторис во время минуты молчания в День Победы и как разгуливала в рваных джинсах и с оголенным животом возле храма. По мнению Солнцева, телеведущая явно находится в какой-то прострации. Иначе нельзя понять, почему ее мало интересуют установленные нормы и правила.

Экс-участник телестройки заметил, что из-за странностей в поведении Бузовой об ее уходе из «Дома-2» никто не жалел. А чего ожидать от человека, который не в силах контролировать свои эмоции, вопрошал Рустам.

«Вы считаете, у нее вообще все нормально сейчас? Я, честно говоря, продюсеру, после того, как она объявила, что не с ними, написал свои поздравления. <…> В таком состоянии работать невозможно! Проще работать с человеком, который не в себе, а не то, что она выдает. Она же это выдает постоянно!» — возмущался шоумен.

Instagram @dava_m

В этом контексте становится понятно, что Ольга Бузова пока не готова комментировать назначение Давида Манукяна. Впрочем, может звезда просто не хочет о нем говорить. Ведь, как все помнят, при любом упоминании имени бывшего возлюбленного артистка впадает в истерику.

Ранее 5-tv.ru показал скандальный ролик рэпера Давы, который он выпустил на фоне несчастья Ольги Бузовой.

Тема:
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