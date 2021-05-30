«Во имя любви»: Дава раскрыл подробности расставания с Бузовой

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова и блогер Дава (Давид Манукян) встречались около полутора лет и даже собирались пожениться. Но в январе 2021 года, неожиданно для фанатов, расстались. С того момента Ольга неоднократно делилась своими чувствами с фанатами, а Манукян был сдержан и никак не комментировал ситуацию. Но, оказавшись в кресле жюри новой «Детской Новой волны» в Артеке, рэпер приоткрыл завесу тайны. Оказалось, он разорвал отношения с Бузовой «во имя любви».

«Я думаю, у Оли все прекрасно. Я желал и желаю ей самого хорошего. Она большая молодец, она большая трудяга. Я за нее даже не переживаю в этом плане. Я давно уже отпустил ситуацию. Еще в феврале я сказал, что это пройденный этап и больше к этой теме я не возвращаюсь. Бывает так, что ты просто отпустил ситуацию. Когда любишь человека, ты должен это сделать. Мы не сошлись характерами. И пришел момент, когда нужно было просто отпустить, во имя своей любви», — сообщил Давид Манукян в беседе с сайтом KP.RU.

Также Дава признался, что его сердце сейчас полностью свободно. К новым отношениям он не готов.

«Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что, когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов», — сказал Манукян.

К слову, на вопрос, специально ли он стал новым ведущим «Дома-2», Дава ответил отрицательно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Манукян окропил святой водой гримерку Бузовой в «Доме-2».