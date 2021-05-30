«Во имя любви»: Дава раскрыл подробности расставания с Бузовой

|
Анна Васильева
1 077

Рэпер долго молчал о том, что произошло между ним и поющей телеведущей.

«Во имя любви»: Дава раскрыл подробности расставания с Бузовой

Фото: www.globallookpress / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова и блогер Дава (Давид Манукян) встречались около полутора лет и даже собирались пожениться. Но в январе 2021 года, неожиданно для фанатов, расстались. С того момента Ольга неоднократно делилась своими чувствами с фанатами, а Манукян был сдержан и никак не комментировал ситуацию. Но, оказавшись в кресле жюри новой «Детской Новой волны» в Артеке, рэпер приоткрыл завесу тайны. Оказалось, он разорвал отношения с Бузовой «во имя любви».

«Я думаю, у Оли все прекрасно. Я желал и желаю ей самого хорошего. Она большая молодец, она большая трудяга. Я за нее даже не переживаю в этом плане. Я давно уже отпустил ситуацию. Еще в феврале я сказал, что это пройденный этап и больше к этой теме я не возвращаюсь. Бывает так, что ты просто отпустил ситуацию. Когда любишь человека, ты должен это сделать. Мы не сошлись характерами. И пришел момент, когда нужно было просто отпустить, во имя своей любви», — сообщил Давид Манукян в беседе с сайтом KP.RU.

Также Дава признался, что его сердце сейчас полностью свободно. К новым отношениям он не готов.

«Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что, когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов», — сказал Манукян.

К слову, на вопрос, специально ли он стал новым ведущим «Дома-2», Дава ответил отрицательно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Манукян окропил святой водой гримерку Бузовой в «Доме-2».

Тема:
Ольга Бузова
31 мая
«Королевы не бывают пьяны»: Миро раскритиковала Бузову за выходку в Волгограде
31 мая
Собчак отреагировала на выходку Бузовой во время концерта в Волгограде
30 мая
Экзистенциальный кризис: Психолог о том, с чем связны странные выходки Бузовой
30 мая
«На полусогнутых»: После концерта в Волгограде Бузова «опозорилась» на балу
30 мая
«Человек с расширенным сознанием»: Солнцев о поведении Бузовой на концерте в Волгограде
30 мая
«Крест на исполнителе»: Сергей Галанин о поведении Бузовой на сцене в Волгограде
30 мая
«Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео
30 мая
«У церкви голая»: Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде
30 мая
«Мне 35 лет, и я — дура»: Бузова шокировала жителей Волгограда на концерте — видео
28 мая
«Узнала из СМИ»: Рита Дакота рассказала, что вместо нее в жюри X Factor взяли Ольгу Бузову

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.59
0.13 89.67
0.01
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения

Последние новости

14:46
Организм убивает сам себя: почему обычные раны и переломы приводят к смерти?
14:39
ОНФ запустил акцию «Мечтают Все» ко Дню защиты детей
14:30
Найдены предполагаемые останки погибшей звезды сериала «Тарзан» Джозефа Лара
14:23
Не отходя от грядок: в Ленобласти открылись пункты вакцинации для дачников
14:23
Гендиректор ИД «Алтапресс» обвинил «Синдикат-100» в политизированности
14:16
«Не было ревности»: Алексей Кравченко объяснил, почему не общается с братьями

Сейчас читают

«Королевы не бывают пьяны»: Миро раскритиковала Бузову за выходку в Волгограде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Собчак отреагировала на выходку Бузовой во время концерта в Волгограде
Ребенок — двоечник? Виноват Моргенштерн! — Жорин о скандале с песнями рэпера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака