«Во имя любви»: Дава раскрыл подробности расставания с Бузовой
Рэпер долго молчал о том, что произошло между ним и поющей телеведущей.
Фото: www.globallookpress / Dmitry Golubovich
Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова и блогер Дава (Давид Манукян) встречались около полутора лет и даже собирались пожениться. Но в январе 2021 года, неожиданно для фанатов, расстались. С того момента Ольга неоднократно делилась своими чувствами с фанатами, а Манукян был сдержан и никак не комментировал ситуацию. Но, оказавшись в кресле жюри новой «Детской Новой волны» в Артеке, рэпер приоткрыл завесу тайны. Оказалось, он разорвал отношения с Бузовой «во имя любви».
«Я думаю, у Оли все прекрасно. Я желал и желаю ей самого хорошего. Она большая молодец, она большая трудяга. Я за нее даже не переживаю в этом плане. Я давно уже отпустил ситуацию. Еще в феврале я сказал, что это пройденный этап и больше к этой теме я не возвращаюсь. Бывает так, что ты просто отпустил ситуацию. Когда любишь человека, ты должен это сделать. Мы не сошлись характерами. И пришел момент, когда нужно было просто отпустить, во имя своей любви», — сообщил Давид Манукян в беседе с сайтом KP.RU.
Также Дава признался, что его сердце сейчас полностью свободно. К новым отношениям он не готов.
«Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что, когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов», — сказал Манукян.
К слову, на вопрос, специально ли он стал новым ведущим «Дома-2», Дава ответил отрицательно.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Манукян окропил святой водой гримерку Бузовой в «Доме-2».
- 31 мая
- «Королевы не бывают пьяны»: Миро раскритиковала Бузову за выходку в Волгограде
- 31 мая
- Собчак отреагировала на выходку Бузовой во время концерта в Волгограде
- 30 мая
- Экзистенциальный кризис: Психолог о том, с чем связны странные выходки Бузовой
- 30 мая
- «На полусогнутых»: После концерта в Волгограде Бузова «опозорилась» на балу
- 30 мая
- «Человек с расширенным сознанием»: Солнцев о поведении Бузовой на концерте в Волгограде
- 30 мая
- «Крест на исполнителе»: Сергей Галанин о поведении Бузовой на сцене в Волгограде
- 30 мая
- «Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео
- 30 мая
- «У церкви голая»: Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде
- 30 мая
- «Мне 35 лет, и я — дура»: Бузова шокировала жителей Волгограда на концерте — видео
- 28 мая
- «Узнала из СМИ»: Рита Дакота рассказала, что вместо нее в жюри X Factor взяли Ольгу Бузову
Читайте также
59%
0.13 89.67
0.01
Нашли ошибку?