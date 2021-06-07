«Она феномен!» — Худрук МХАТа объяснил участие Бузовой в спектакле про Сталина

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Карина Исхакова
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Эдуард Бояков рассказал, что поющей телеведущей отведена ключевая роль в новой постановке «Чудесный грузин».

«Она феномен!» — Худрук МХАТа объяснил участие Бузовой в спектакле про Сталина

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького заявил, что в новой постановке «Чудесный грузин» Ольге Бузовой отведена хоть и не главная, но ключевая роль. Телеведущая сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь, добавил Эдуард Бояков в интервью сайту KP.RU. Героиня Бузовой будет меняться на глазах у зрителей: от вызывающей усмешки певицы до ключевого персонажа пьесы, спасающего Сталина.

«Сюжет пьесы — некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь. Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла — не такая уж смешная. Этот перевертыш — ключ к внутреннему состоянию Бузовой: она, мне кажется, как реальный персонаж сама готова к трансформации и преображению. У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы это не парадоксально звучало», — рассказал Бяоков.

Решение позвать на роль певицы Шанталь исполнительницу хита «Мало половин» обернулось негодованием со стороны общественности. Для многих ценителей искусства стало шоком, что Бузова выступит на сцене драматического театра. Художественный руководитель отметил, что экс-ведущая «Дома-2» не оставляет людей равнодушными, вызывая самые разные эмоции: от ненависти до восхищения.

«Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная», — отметил худрук.

Премьера спектакля о молодом вожде состоится — 11 и 12 июня. «Чудесный грузин» поведует зрителям о судьбе еще никому не известного Иосифа Джугашвили, которому впоследствии удалось стать советским лидером.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стал известен размер гонорара Бузовой за роль в спектакле про Сталина.

Тема:
Ольга Бузова
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