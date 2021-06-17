Аксенов объяснил, что за «люди в черном» плыли за его лодкой в затопленной Керчи

Люди, которые плыли за лодкой с главой Крыма Сергеем Аксеновым по затопленным улица Керчи, не его личные охранники, как подумали в соцсетях, а спасатели. Иной возможности передвигаться у них не было.

По словам руководителя региона, он вместе с командой, инспектирующей ситуации на востоке полуострова, почти полностью вымокли из-за высокого уровня воды.

«Сотрудники МЧС молодцы. Им слова благодарности. МВД тоже. Беда или проблема нас всех сплачивают, к сожалению», — пояснил он в интервью 5-tv.ru.

Позднее выяснилось, что спасатели попали в кадр случайно, когда плыли в одну из больниц города.

Как писал 5-tv.ru, по данным синоптиков, за ночь на востоке Крыма выпали почти две месячные нормы осадков. Затоплено множество домов, в Керчи водой залило больницу. Критическую ситуацию переживают Беломорск и Кировск. Сергей Аксенов дал обещание оказать поддержку местным жителям.