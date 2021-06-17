Утонувшие автобусы, затопленные дома, ушедшие под воду авто: в Керчи апокалипсис из-за ливня

|
Егор Измалкин
1 109

По данным синоптиков, за ночь на востоке Крыма выпали почти две месячные нормы осадков. В город экстренно вылетел глава региона.

Фото, видео: Instagram @tyutyun_kerch, @aleksandravolniagina

Тема:
Погода

Более десяти домов и больницу затопило из-за мощного ливня в Керчи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по региону. В соцсетях очевидцы делятся кадрами, на которых запечатлены ужасающие масштабы произошедшего.

«Подтоплено 12 домовладений, также в зоне подтопления находится городская больница № 1. В больнице подтоплен цокольный этаж. Но эвакуация больных не планируется», — сообщили агентству в ведомстве.

Instagram @tyutyun_kerch

Кроме того, подтоплено 18 жилых домов в селе Приозерное под Керчью, эвакуированы 40 человек. По данным синоптиков, за ночь на востоке Крыма выпали почти две месячные нормы осадков.

Instagram @tyutyun_kerch

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил запланированное на четверг совещание по реализации инвестпроектов и отправился на восток полуострова.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. А ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупреждал, что в четверг масштабные потопы прогнозируются также в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.

Ранее 5-tv.ru писал, как регионы России спасаются от потопов.

Тема:
Погода
17 июн
Из-за грозы и ливней сотни пассажиров застряли в аэропорту Геленджика
11 июн
Дождь или солнце? Какая погода в Петербурге и других регионах РФ ожидается до конца июня
11 июн
Как доплыть до следующей остановки? Регионы России спасаются от потопов
9 июн
Ливни и потопы: как жители ряда российских регионов спасались от разгула стихии
7 июн
Фото недели: Даня Милохин на ПМЭФ, жара и провал Леброна Джеймса
2 июн
Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021 в России
2 июн
В первый день лета жители пяти регионов России проснулись с сугробами за окном
1 июн
Видео: первый день лета принес в десятки регионов России дожди с градом и грозами
31 мая
Несколько регионов РФ уходят под воду из-за проливных дождей
30 мая
И снова холода: когда россиянам ждать заморозков?

Читайте также

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.03
0.20 87.35
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
«Роман позволил мне быть слабой рядом с сильным мужчиной» — Макеева о новом муже
10:43
Яблочко не от яблоньки: Эпатажные дети российских знаменитостей
10:39
В Счетной палате рассказали о росте цен на жилье из-за льготной ипотеки
10:27
Ночная жизнь только на улице: в Петербурге ввели ограничения из-за COVID-19
10:21
Смертельный спорт: Кто умер из-за проблем с сердцем на соревнованиях
10:08
На Украине смоделировали уничтожение дроном российского танка Т-90 — видео

Сейчас читают

К каким смертельным осложнениям могут привести заболевания щитовидной железы?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
«Ты — артистишка»: экс-солисту «Лесоповала» сломали челюсть в Сочи
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака