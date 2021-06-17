Утонувшие автобусы, затопленные дома, ушедшие под воду авто: в Керчи апокалипсис из-за ливня
По данным синоптиков, за ночь на востоке Крыма выпали почти две месячные нормы осадков. В город экстренно вылетел глава региона.
Фото, видео: Instagram @tyutyun_kerch, @aleksandravolniagina
Более десяти домов и больницу затопило из-за мощного ливня в Керчи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по региону. В соцсетях очевидцы делятся кадрами, на которых запечатлены ужасающие масштабы произошедшего.
«Подтоплено 12 домовладений, также в зоне подтопления находится городская больница № 1. В больнице подтоплен цокольный этаж. Но эвакуация больных не планируется», — сообщили агентству в ведомстве.
Кроме того, подтоплено 18 жилых домов в селе Приозерное под Керчью, эвакуированы 40 человек. По данным синоптиков, за ночь на востоке Крыма выпали почти две месячные нормы осадков.
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил запланированное на четверг совещание по реализации инвестпроектов и отправился на восток полуострова.
Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. А ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупреждал, что в четверг масштабные потопы прогнозируются также в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.
Ранее 5-tv.ru писал, как регионы России спасаются от потопов.
- 17 июн
- Из-за грозы и ливней сотни пассажиров застряли в аэропорту Геленджика
- 11 июн
- Дождь или солнце? Какая погода в Петербурге и других регионах РФ ожидается до конца июня
- 11 июн
- Как доплыть до следующей остановки? Регионы России спасаются от потопов
- 9 июн
- Ливни и потопы: как жители ряда российских регионов спасались от разгула стихии
- 7 июн
- Фото недели: Даня Милохин на ПМЭФ, жара и провал Леброна Джеймса
- 2 июн
- Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021 в России
- 2 июн
- В первый день лета жители пяти регионов России проснулись с сугробами за окном
- 1 июн
- Видео: первый день лета принес в десятки регионов России дожди с градом и грозами
- 31 мая
- Несколько регионов РФ уходят под воду из-за проливных дождей
- 30 мая
- И снова холода: когда россиянам ждать заморозков?
Читайте также
46%
0.20 87.35
0.14
Нашли ошибку?