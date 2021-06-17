Утонувшие автобусы, затопленные дома, ушедшие под воду авто: в Керчи апокалипсис из-за ливня

Более десяти домов и больницу затопило из-за мощного ливня в Керчи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по региону. В соцсетях очевидцы делятся кадрами, на которых запечатлены ужасающие масштабы произошедшего.

«Подтоплено 12 домовладений, также в зоне подтопления находится городская больница № 1. В больнице подтоплен цокольный этаж. Но эвакуация больных не планируется», — сообщили агентству в ведомстве.

Instagram @tyutyun_kerch

Кроме того, подтоплено 18 жилых домов в селе Приозерное под Керчью, эвакуированы 40 человек. По данным синоптиков, за ночь на востоке Крыма выпали почти две месячные нормы осадков.

Instagram @tyutyun_kerch

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил запланированное на четверг совещание по реализации инвестпроектов и отправился на восток полуострова.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. А ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупреждал, что в четверг масштабные потопы прогнозируются также в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.

Ранее 5-tv.ru писал, как регионы России спасаются от потопов.