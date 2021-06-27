Атакует молодых: почему «дельта-штамм» COVID так опасен и свиреп и можно ли спастись

За эту неделю число желающих вакцинироваться только в столице выросло в десять раз. Кажется, люди начали понимать, что шутить с COVID-19 не надо. Тем более, что сейчас нас атакует новый индийский «дельта-штамм», который в два раза заразнее, а последствия болезни намного серьезнее. Причем в зоне риска — молодые люди. Тему продолжит мой коллега Егор Ильченко.

И таких молодых ковид-пациентов с каждым днем становится все больше. Стремительно мутирующий вирус уже с легкостью заражает всех — от мала до велика. Врачи разводят руками — делаем, что можем. Но против бессознательности — бессильны.

«98-99% наших пациентов не привиты от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация — это социальная ответственность каждого из нас», — приводит статистику главный врач долинской районной больницы Валерий Шарыкин.

Вот отчет главврача Коммунарки: в реанимациях и на ИВЛ нет привитых пациентов. Цифры от Минздрава — только 0,5% привитых двумя компонентами заболели COVID, и все в легкой форме. Казалось бы, какие еще нужны аргументы. Но 12% привитых от COVID россиян — вот пока и вся социальная ответственность. А тем временем цифры зараженных с приходом лета резко идут вверх. Свыше 20 тысяч новых заболевших по стране в сутки, уже печальная норма. Да и новые штаммы атакуют один за другим.

«Штамм „Дельта“ обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией», — докладывает заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Заражает «Дельта» вдвое быстрее старого уханьского коронавируса. А новый штамм «Дельта плюс», который выявили в Индии, признали еще более свирепым. От заболевания до реанимации уже не недели, а несколько дней. Получается, что опасность буквально витает в воздухе, а большинство россиян до сих пор либо полагаются на авось, либо верят в конспирологические страшилки про чипизацию. По словам экспертов, в простонародье таких людей уже называют не только COVID-диссидентами.

«В последнее время на прием к психотерапевту попадают люди, „ковидиотами“ их называют на всей планете специалисты. Как алкоголики, которым только попробуй скажи, что каждый день пьешь, они автоматически включают агрессию. Точно так же и здесь — начинаешь призывать к разуму, и далеко не все аргументируют свои мысли», — рассказывает врач-психотерапевт Наталья Толстая.

Власти в свою очередь говорят — дело ваше, вакцинация добровольная. Но обезопасить сознательных граждан от антипрививочников все-таки придется. Ведь уже больше года как с COVID идет настоящая война, а в некоторых регионах — снова отступление по всем фронтам. В Бурятии, например, из-за переполненных больниц до 11 июля объявили локдаун. В Краснодарском крае с 1 августа без сертификата о прививке или ПЦР-теста в отель не заселят. А в Москве уже с этого понедельника в ресторанах и кафе посидеть смогут только те, у кого есть специальный QR-код. Свидетельство того, что человек вакцинирован и не опасен для окружающих.

«У нас в области идет подъем заболеваемости. Также во Владимирской и, думаю, знаете, в Ярославской области тоже», — говорит представитель Роспотребнадзора Ивановской области.

Границы Ивановской области –под пристальным контролем. Из-за всплеска заболеваемости в Москве, на дорогах региона-соседа — контрольные посты. Пропускают лишь тех, кто полностью привит или со справкой, что здоров. С водителей пассажирских автобусов — спрос еще строже. Езда без маски — все равно что езда без прав.

«Без маски ехал».

«А почему без маски?»

«Было жарко просто, пот, солнышко. Ну, снял. Дышать-то чем?»— оправдывается перед проверяющими водитель автобуса Игорь Милехин.

Пассажиры оштрафованного водителя жалеют, но — мера вынужденная. Больше не понимают тех, из-за кого ездить спокойно не получается.

«Лично я считаю, все должны привиться. Мы не хотим друг друга бояться и бояться вируса», — говорит пассажирка автобуса.

«Выходит из красной зоны, измеряет температуру тела, дальше заходит в пропускную систему. В которой происходит обработка поверхности костюма», — показывает врач, работающий в Красной зоне.

175 коек, плюс восемь — реанимационных. В новом корпусе-трансформере больницы Святителя Луки в Петербурге готовятся к приему больных COVID. По словам самих медиков, свободных мест может не остаться сразу после открытия. Северная столица — в ковидном антирекорде сразу после Москвы.

«Это уже третья волна. И в целом мы набрались опыта, мы поняли, какова схема работы. Отработали механизмы, которые позволят максимально качественно и беспроблемно оказать помощь пациентам», — говорит врач-рентгенолог больницы Святителя Луки Ирина Гарапач.

Медики за эти полтора года потеряли своих коллег, работали днем и ночью, но не забыли клятву Гиппократа, готовы помочь всем и антипрививочникам, но вот понять их сложно. А еще есть же страны, в которых COVID почти победили. Стало быть, и мы можем.

«Сан-Марино, Израиль, еще ряд европейских государств, где вакцинацией охвачено более 70-ти процентов населения. И сейчас народ там живет так, как будто и не было этой пандемии. Соответственно, избежать можно однозначно, прививаясь своевременно», — рассказывает врач-эпидимиолог больницы Святителя Луки Василий Андреев.

Израиль сразу оказался лидером по вакцинации. 86% граждан старше 50 лет уже привиты. Всем вакцинированным раздают так называемые «зеленые паспорта», с которыми двери открыты куда угодно. Добились того, что с 1 июня в стране сняли ограничения для закрытых помещений и на улицах, а в середине месяца разрешили ходить без масок. Однако «Дельта штамм» внес свои коррективы. К маскам для подстраховки вернулись.

«Маски в общественных местах обязательны. Ни в магазин, ни в больницу — никуда нельзя без маски. Причем, штрафы сделали очень большие. Если ребенок будет без маски, до пяти тысяч шекелей. Это достаточно много, это средняя зарплата месячная», — говорит житель Израиля Игорь Левитас.

В Германии пока обходятся без столь внушительных наказаний. По словам живущих там россиян, немецкая любовь к порядку — главное оружие против COVID.

«Есть те, которые абсолютно против вакцинации. Были в Берлине забастовки, но это — радикальное меньшинство. Большинство вакцинируется охотно. Очень позитивно, кстати, немцы настроены на российскую вакцину «Спутник», — рассказывает житель Германии Сергей Попович.

Китай уже добился ошеломляющего результата — миллиард введенных доз. Страна, которая раньше всех столкнулась с коронавирусом, раньше и быстрее всех его победила. А в России смотря вот на такие полупустые пункты вакцинации задаешься риторическими вопросами. Неужели не страшно? Неужели не жалко себя и близких? Сознательных соотечественников пока не так много, как хотелось бы. Но все же они есть.

«У меня все дети болеют. У дочки семья переболела. Они и сказали — иди, делай».

«Безопасность превыше всего. Во-вторых, это безопасность окружающих людей, с которыми ты работаешь и проводишь время. Особенно это близкие».

«Мне все равно, кто что думает. Важно, что думаю я. Как сказал наш президент, прививаться лучше, чем болеть. Я с ним согласна полностью», — объясняют жители Санкт-Петербурга.

Поликлиники, больницы, торговые центры. Бесплатно и безопасно, не отрываясь от своих дел и даже шоппинга. Приносишь с собой паспорт, медполис и вакцинируешься. У меня уже второй компонент и честно сказать единственное о чем жалею, что не привился раньше.

Тем временем обязательную вакцинацию для сотрудников общепита, транспорта и госслужащих ввели уже в десяти регионах, с 28 июня прибавится еще восемь. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вовсе посоветовал поискать другую работу тем, кто трудится в сфере услуг и не желает прививаться. Видимо, разговаривать с COVID-диссидентами порой следует, как с детьми. Либо строгими ограничениями, либо через такие вот мультфильмы, в которых с коронавирусом комично, но эффективно расправляются антитела после вакцины. Остается верить, что после просмотра некоторым захочется не только посмеяться, но и поступить по-взрослому.