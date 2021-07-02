Стало известно состояние лежащего в коме Петра Мамонова
Борис Гребенщиков призвал молиться за выздоровление известного коллеги, подключенного к аппарату ИВЛ.
Фото: www.globallookpress / Aleksandr Sternin
Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом говорится в посте, опубликованном на странице артиста в Facebook.
«Состояние Петра Николаевича оценивается как „крайне тяжелое“, подключен к ИВЛ, находится в „Коммунарке“ шестые сутки», — сказано в сообщении.
На сообщение уже отреагировал коллега Петра Мамонова, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Он призвал молиться за выздоровление музыканта.
«Господи, спаси и помилуй сына твоего Петра», — написал Гребенщиков.
Пользователи в комментариях присоединились к его словам и тоже начали обратились к небесам с молитвами.
«Господи, спаси и помилуй Петра»
«Дай Бог ему выздоровления! Уважаю этого мастера»
«Спаси и помилуй его, Господи. Укрепи его», — написали поклонники творчества Мамонова в комментариях.
Как сообщал 5-tv.ru, Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Известный российский актер и музыкант находится в тяжелом состоянии в реанимации. Согласно имеющимся данным, у него поражено более 60% легких.
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