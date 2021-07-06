В одном из своих последних больших интервью в 2019 году режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем творческом пути и о том, что больше всего ценил в своей работе. Автор всенародно любимых фильмов «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и других признался, что счастлив был распробовать в своей жизни профессию режиссера.

«Человек, который по-настоящему распробовал профессию режиссера, он ни на что ее не променяет. Это работа для настоящих мужиков. Хотя Людмила Марковна Гурченко считала, что настоящие мужики в кинематографе — только операторы. Но я думаю, что это возможность создать параллельный мир. Такой же мощный, такой же убедительный, как и сама жизнь», — заявил Меньшов.

Он подчеркнул, что успех актеров и сценаристов не так велик, как успех режиссера, который «эти компоненты» соединяет и выдает работу, становящуюся для людей подобием жизни. В то же время режиссеру нужно быть готовым к тому, что настоящее признание приходит только с годами, добавил Меньшов.

«Люди не так живо реагируют на то, что происходит вокруг тебя. И появление новых хороших работ не всегда замечается и отмечается. И надо дождаться. И я помню это по многим работам, не только своим. Время отстаивало и превращало в шедевр. И наоборот, кстати, когда тебя убеждают, что это великое, гениальное, а время постепенно размывает эту оценку», — отметил Меньшов.

Рассказал легендарный режиссер и о своем отношении к критике, которой в его творческой жизни было немало. Выстаивать против нее Меньшову помогали характер, воля и талант — необходимые качества для настоящего режиссера.

«Как правило, критики более критичны, чем простые зрители, тут надо уметь выдерживать. Опыт пригождается тоже. Характер есть, воля, есть, прошу прощения, талант, который, кажется, позволяет мне перенести отрицательные эмоции и довериться больше положительному. Есть люди, которые идут охотно на поводу отрицательных эмоций. Я не шел. Меня что-то расстраивало, но я думал, что нет, пожалуй, нет, я тут прав, а вы нет. Постепенно набирается эта критическая масса, когда ты начинаешь себе доверять больше, чем самым отрицательным критикам», — говорил Меньшов.

Также режиссер в интервью объяснил, почему отечественный кинематограф с его богатой историей и величайшими талантами в итоге стал в нашей стране менее востребован, чем зарубежный. При этом Меньшов признался, его внуки смотрят американское кино, хотя поглядывают и российское.

«Упустили момент. Были 1990 годы, когда мы разрушали и страну, и кинематограф. И кино делалось плохое. И люди не хотели смотреть российское кино. А плохое американское смотрели. Потому что российское было еще хуже», — резюмировал Меньшов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью советского и российского актера, режиссера, сценариста, телеведущего и педагога Владимира Меньшова, скончавшегося от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Прощание со звездой советского кинематографа состоится в Доме кино 8 июля, после чего Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.