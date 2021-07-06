«Трогает до слез»: Любимый Меньшовым и Алентовой в студенчестве кинотеатр простился с режиссером

О смерти прославленного режиссера, артиста и педагога Владимира Меньшова скорбят родственники, друзья, коллеги, поклонники. Своими проникновенными картинами звезда мог задеть чувства каждого, поэтому никто из знакомых с творчеством мэтра не смог остаться равнодушным, узнав о трагедии.

Даже знаменитый московский кинотеатр "Художественный" отличился и необычно почтил память Меньшова: на фасаде здания красовалась световая надпись: "Спасибо, Владимир Меньшов". Фотографию, где это запечатлено, показала дочь режиссера Юлия Меньшова.

"Мама и папа в студенческие времена часто именно сюда бегали смотреть кино", - вспомнила звезда.

Instagram @juliavmenshova

Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, председатель Общественного совета при ФСИН России, прославленный педагог, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Зритель знает его как автора картин «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также как разнопланового актера.

Прощание с легендарным режиссером состоится 8 июля в Доме кино, позже его предадут земле на Новодевичьем кладбище Москвы.

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