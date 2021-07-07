«Символ нашего прощания»: дочь Меньшова рассказала о мистическом подарке папе

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Виктория Андреева
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Гениальный режиссер скончался от тяжелых последствий коронавирусной инфекции 5 июля. Ему был 81 год.

«Символ нашего прощания»: дочь Меньшова рассказала о мистическом подарке папе

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
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Телеведущая Юлия Меньшова до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что любимого папы — оскароносного режиссера Владимира Меньшова — больше нет на свете. Звезда поделилась трогательным фото c родителем в Instagram и рассказала душещипательную историю о том, какой последний подарок ему преподнесла.

Дело было перед Новым годом. Юлия уговорила папу поучаствовать в большой семейной фотосессии. Но не просто так: у нее был тайный план.

«Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Я хотела из полученных фото сделать для него большой перекидной календарь. И этот новогодний подарок удался в полной мере: папа был очень доволен и рад!» — отметила Меньшова.

Прошло полгода, звезда почти забыла о врученном сувенире и том, как собственноручно отбирала кадры для каждого месяца. Вчера она заехала в квартиру родителей и наткнулась на «замерший» июнь. Перелистнув страницу автоматически, телеведущая увидела представленную ниже фотографию.

«Она теперь мне кажется символом нашего прощания… Папа растворяется в вечности любви… Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры», — подчеркнула Меньшова.

 
 
 
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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Пользователи сети, прочтя пост, растрогались до глубины души. Они выразили звезде соболезнования и желали сил для преодоления трагедии.

«Как будто знали, что его не станет…»

«Действительно, предчувствовали смерть! Царствие ему небесное»,

«Спасибо вашему папе, Юлия, за все! Любим и помним!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru раскрыл шокирующие факты о смерти Владимира Меньшова.

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