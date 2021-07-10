Наследница недавно ушедшего из жизни прославленного режиссера Владимира Меньшова показала редкое фото отца. В разделе сторис своего аккаунта в Instagram Юлия Меньшова опубликовала архивный снимок из личного дела будущего кинематографиста во времена работы на шахте «Промышленная» в Воркуте.

Дочь режиссера рассказала, что ее отец в те годы проходил пробы на диктора местной студии телевидения. Однако тогда его попытки оказались безуспешными и отбор Владимир Меньшов не прошел. На место взяли его друга.

Instagram @juliavmenshova

«По вечерам, вернувшись с шахты, я наблюдал Колю по телевизору, читавшего последние известия», — цитирует отца Юлия Меньшова.

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов умер утром 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. 8 июля кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве,

Ранее 5-tv.ru опубликовал архивные кадры домашнего концерта Меньшова и Алентовой.