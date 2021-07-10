Как выглядел Владимир Меньшов во времена работы на шахте в Воркуте? — фото
Оскароносный режиссер скончался 5 июля утром на 82-м году жизни.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Наследница недавно ушедшего из жизни прославленного режиссера Владимира Меньшова показала редкое фото отца. В разделе сторис своего аккаунта в Instagram Юлия Меньшова опубликовала архивный снимок из личного дела будущего кинематографиста во времена работы на шахте «Промышленная» в Воркуте.
Дочь режиссера рассказала, что ее отец в те годы проходил пробы на диктора местной студии телевидения. Однако тогда его попытки оказались безуспешными и отбор Владимир Меньшов не прошел. На место взяли его друга.
«По вечерам, вернувшись с шахты, я наблюдал Колю по телевизору, читавшего последние известия», — цитирует отца Юлия Меньшова.
Оскароносный режиссер Владимир Меньшов умер утром 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. 8 июля кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве,
Ранее 5-tv.ru опубликовал архивные кадры домашнего концерта Меньшова и Алентовой.
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