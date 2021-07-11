«Дебилизация поколения»: Сергей Бурунов об участии Бузовой в спектакле МХАТа

Актер Сергей Бурунов, полюбившийся многим российским зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», высказался об участии поющей телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького. Вслед за многими звездами шоу-бизнеса знаменитость прокомментировал выход на сцену бывшей звезды «Дома-2» в постановке «Чудесный грузин».

В откровенном интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» актер возмутился произошедшим. По его словам, подобные мероприятия, в которых участвуют лица без специального образования, приведут общество в упадок.

«Эра Instagram и TikTok транслирует, что теперь нет ответственности. Захотел — вышел на сцену. Не надо мучиться, не надо рефлексировать, как нас учили. Да и учиться не надо. Задачи — только хайпануть. Это приведет к духовной деградации», — рассуждает Бурунов.

У самого же актера совсем иной взгляд на сценическую профессию.

«Актер должен духовно обогащать людей, которые приходят в театр, а тут просто весело… Любое выступление — это ответственность! Сейчас происходит дебилизация поколения, но театр должен вернуться к истокам, к образованию», — возмущенно сказал Бурунов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценила актерские способности Ольги Бузовой украинская певица Анастасия Приходько.