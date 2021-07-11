«Любящие нас хотят этого»: Зудина рассказала Меньшовой, что может утешить в смерти ее отца

Советская актриса театра и кино Марина Зудина выразила соболезнования телеведущей Юлии Меньшовой в связи со смертью звездного отца. Трогательные слова поддержки Зудина написала в комментариях под одним из последних постов телеведущей в Instagram.

Накануне Юлия Меньшова призналась:

«Говорят, время лечит. Посмотрим…»

Коллега не смогла оставить такие мысли без внимания и постаралась утешить актрису.

«Время лишь затягивает раны, а дальше мы живем с осознанием того, что потеряли. Утешает то, что человек прожил яркую, счастливую, долгую, честную жизнь, а мы должны жить дальше и быть счастливыми, потому что любящие нас хотят именно этого, даже когда их уже нет рядом», — отметила актриса.

Instagram @juliavmenshova

По ее словам, вместе с выдающимся режиссером ушла великая эпоха, которая была ориентиром для целого поколения. Марина Зудина также поблагодарила Владимира Меньшова за многочисленные фильмы, честное и бескомпромиссное отношение к делу, а также за талант.

Напомним, режиссер картины «Москва слезам не верит» скоропостижно скончался от тяжелых последствий коронавируса. До своего 82-летия мэтр отечественного кино не дожил всего пару месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Меньшова поблагодарила выполнивших ее просьбу в день похорон отца.