«Шесть месяцев без тебя»: как выглядит могила Бориса Грачевского сегодня?

Ровно полгода назад, 14 января, ушел из жизни создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он, как и ряд выдающихся медийных персон, стал жертвой коварного COVID-19. Врачи несколько недель пытались привести в чувства любимца публики, но после незначительных улучшений, его пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Из медикаментозного сна режиссер уже не вернулся.

Его супруга — актриса Екатерина Белоцерковская — осталась одна с общим сыном на руках. Малышу Филиппу не было и года, когда произошла трагедия. Звезда почтила память усопшего, опубликовав трогательное фото с ним в Instagram. Также вдова показала, как сегодня выглядит могила гения.

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Здесь по-прежнему все чисто и аккуратно. Нет разве что огромных букетов от поклонников и друзей. На плитке, у креста лежат лишь скромные желтые хризантемы. Ну и конечно, рядом в траурной рамке стоит снимок улыбчивого режиссера.

«Шесть месяцев мы без тебя… Я буду с тобой всегда… Пока земля не свернется в свиток…» — подписала пост Белоцерковская.

Instagram @belotserkovskaia_official

«Он навсегда в наших сердцах»,

«Это так тяжело, когда уходят родные… Сил вам, Катенька»,

«Катюша, девочка, пусть все у тебя будет хорошо! Бориса мы никогда не забудем!» — поддержали молодую вдову фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими были последние слова Бориса Грачевского.