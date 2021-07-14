«Шесть месяцев без тебя»: как выглядит могила Бориса Грачевского сегодня?
Создатель «Ералаша» скончался на 72-м году жизни. Непоправимый вред его здоровью нанес коронавирус.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @belotserkovskaia_official
Ровно полгода назад, 14 января, ушел из жизни создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он, как и ряд выдающихся медийных персон, стал жертвой коварного COVID-19. Врачи несколько недель пытались привести в чувства любимца публики, но после незначительных улучшений, его пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Из медикаментозного сна режиссер уже не вернулся.
Его супруга — актриса Екатерина Белоцерковская — осталась одна с общим сыном на руках. Малышу Филиппу не было и года, когда произошла трагедия. Звезда почтила память усопшего, опубликовав трогательное фото с ним в Instagram. Также вдова показала, как сегодня выглядит могила гения.
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Здесь по-прежнему все чисто и аккуратно. Нет разве что огромных букетов от поклонников и друзей. На плитке, у креста лежат лишь скромные желтые хризантемы. Ну и конечно, рядом в траурной рамке стоит снимок улыбчивого режиссера.
«Шесть месяцев мы без тебя… Я буду с тобой всегда… Пока земля не свернется в свиток…» — подписала пост Белоцерковская.
«Он навсегда в наших сердцах»,
«Это так тяжело, когда уходят родные… Сил вам, Катенька»,
«Катюша, девочка, пусть все у тебя будет хорошо! Бориса мы никогда не забудем!» — поддержали молодую вдову фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими были последние слова Бориса Грачевского.
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