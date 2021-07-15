«Молиться и надеяться на чудо»: о состоянии МакSим сообщил ее духовник

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Алексей Хитров
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Игумен Лука призвал молиться о выздоровлении лежащей в коме артистки. Ранее шансы артистки на выживание оценил врач-анестезиолог.

«Молиться и надеяться на чудо»: о состоянии МакSим сообщил ее духовник

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Тема:
Эпидемия коронавируса

«Усерднее молиться» о выздоровлении певицы МакSим (Марины Максимовой) призвал ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов). Состояние артистки по-прежнему тяжелое, сообщил он.

«Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», — цитирует игумена РИА Новости.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. При этом несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

На прошлой неделе появилась информация о том, что у МакSим начался сепсис, однако представитель знаменитости Яна Богушевская опровергла эти сведения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов оценил шансы на выход певицы МакSим из комы. По его словам, чем дольше пациент находится в состоянии искусственной комы, тем меньше у него шансов выжить, однако исход может быть любым.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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