«Приятного здесь мало»: жена рассказала о состоянии больного COVID Боярского

В минувшую среду стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У звезды кинематографа обнаружили коронавирус. По словам супруги актера, худрука театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, сегодня его жизни ничто не угрожает.

Жена главного мушкетера страны отметила, что температуру тела удалось стабилизировать. Однако прочие симптомы COVID-19 у Михаила Сергеевича все же остались.

«Он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия: вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», — поделилась Луппиан с корреспондентами сайта KP.RU.

Супруга Боярского уточнила, что пока о выписке из больницы речи не идет. Впрочем, она надеется, что произойдет это в ближайшие дни. Из чего можно сделать вывод, что у звездного пациента наметилась положительная динамика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Боярский лежит в комфортабельной палате Боткинской больницы Петербурга. У него есть все необходимое, включая телевизор, по которому он смотрит разные программы. Медики наблюдают за пациентом круглосуточно.

Есть предположение, что актер переносит болезнь относительно хорошо благодаря сделанной вакцине. Кумиру миллионов уже 71 год, и он входит в группу риска.