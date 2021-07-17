Видео: Солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева провожают в последний путь в Москве
Борис Горячев умер от коронавируса. Недуг развивался очень стремительно. Несмотря на относительно молодой возраст — 49 лет — врачи не смогли спасти музыканта. Он скончался 15 июля.
Фото, видео: Instagram @borisgoryachev; 5-tv.ru
Коллеги, друзья и родственники провожают в последний путь солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева. Он скончался 15 июля в возрасте всего 49 лет, не дожив до юбилея всего пару месяцев. Жизнь артиста оборвалась из-за злосчастного коронавируса. Кадры с церемонии прощания на Троекуровском кладбище имеются в распоряжении 5-tv.ru.
«В 13:00 — отпевание Бориса Горячева в Храме Святителя Николая на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая 24А). 14:00 — гражданская панихида», — говорили ранее в интервью 5-tv.ru представители «Хора Турецкого».
Последние дни жизни Горячев провел в больнице, куда его госпитализировали с симптомами COVID-19. Близкие звезды верили, что он сможет выкарабкаться, однако чуда не произошло, и врачи не смогли его спасти.
«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И COVID оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами», — цитирует слова одного из коллег артиста StarHit.ru.
У Бориса Горячева остались жена, фотограф Наталия Шацкая, и маленькая дочь Ева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова солиста «Хора Турецкого» трогательно простилась с ним. Наталия Шацкая опубликовала фотографии Бориса Горячева вместе с маленькой дочкой Евой и нежной подписью.
- 17 июл
- Невыносимая тяжесть шашлыка: диетолог призвала отказаться от мяса в пандемию
- 17 июл
- «Приятного здесь мало»: жена рассказала о состоянии больного COVID Боярского
- 17 июл
- «Запрещенный» крестный ход памяти Романовых состоялся в Екатеринбурге — видео
- 17 июл
- Американские ученые нашли «супер-антитело» против коронавируса
- 17 июл
- Утверждены цены на новые упаковки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- 16 июл
- Онищенко назвал «сильный аргумент» для отмены QR-кодов в Москве
- 16 июл
- В Кремле назвали условия для признания иностранных паспортов о вакцинации
- 16 июл
- В Тыве ввели жесткий локдаун из-за коронавируса
- 16 июл
- Российское общество «Знание» проведет прямой эфир с главой Минздрава по вопросам вакцинации
- 16 июл
- Умерший от последствий COVID-19 солист «Хора Турецкого» не успел привиться
Читайте также
32%
-0.05 87.57
-0.26
Нашли ошибку?