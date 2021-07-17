Видео: Солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева провожают в последний путь в Москве

Коллеги, друзья и родственники провожают в последний путь солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева. Он скончался 15 июля в возрасте всего 49 лет, не дожив до юбилея всего пару месяцев. Жизнь артиста оборвалась из-за злосчастного коронавируса. Кадры с церемонии прощания на Троекуровском кладбище имеются в распоряжении 5-tv.ru.

«В 13:00 — отпевание Бориса Горячева в Храме Святителя Николая на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая 24А). 14:00 — гражданская панихида», — говорили ранее в интервью 5-tv.ru представители «Хора Турецкого».

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Последние дни жизни Горячев провел в больнице, куда его госпитализировали с симптомами COVID-19. Близкие звезды верили, что он сможет выкарабкаться, однако чуда не произошло, и врачи не смогли его спасти.

«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И COVID оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами», — цитирует слова одного из коллег артиста StarHit.ru.

У Бориса Горячева остались жена, фотограф Наталия Шацкая, и маленькая дочь Ева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова солиста «Хора Турецкого» трогательно простилась с ним. Наталия Шацкая опубликовала фотографии Бориса Горячева вместе с маленькой дочкой Евой и нежной подписью.