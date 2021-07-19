Представитель Александра Балуева раскрыла правду о состоянии актера

Новость в ряде СМИ о госпитализации знаменитого российского актера Александра Балуева буквально повергла в шок поклонников артиста. Однако, как оказалось, падкие на сенсации газетчики как всегда раздули из мухи слона.

Выяснилось, что Балуев действительно ложился в больницу, но лишь для того, чтобы провериться, а сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Он дома, его уже давно выписали. Он был два или три дня в больнице, а сейчас дома. Он прекрасно себя чувствует, уже съемки начинаются скоро. У него все хорошо, просто он человек сознательный и хотел провериться на всякий случай», — рассказала представительница актера Ольга Матвейчук в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Балуев в сентябре 2019 года уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Тогда о точный диагноз не назывался, известно лишь то, что артисту потребовалось хирургическое вмешательство.