Представитель Александра Балуева раскрыла правду о состоянии актера

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 177

Ранее появилась информация об экстренной госпитализации знаменитости.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новость в ряде СМИ о госпитализации знаменитого российского актера Александра Балуева буквально повергла в шок поклонников артиста. Однако, как оказалось, падкие на сенсации газетчики как всегда раздули из мухи слона.

Выяснилось, что Балуев действительно ложился в больницу, но лишь для того, чтобы провериться, а сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

«Он дома, его уже давно выписали. Он был два или три дня в больнице, а сейчас дома. Он прекрасно себя чувствует, уже съемки начинаются скоро. У него все хорошо, просто он человек сознательный и хотел провериться на всякий случай», — рассказала представительница актера Ольга Матвейчук в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Балуев в сентябре 2019 года уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Тогда о точный диагноз не назывался, известно лишь то, что артисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 июл
«Два месяца жду бумагу»: почему Юлия Савичева уже год не может увидеть дочь?
20 июл
«Подштармливает»: Вера Сотникова рассказала о последствиях коронавируса
19 июл
Актер Александр Балуев экстренно госпитализирован
19 июл
Голикова рассказала о разработанном в России проекте «санитарного щита»
19 июл
«Поддержка чувствуется»: представитель МакSим обнадежила ее фанатов намеком на хорошие новости
19 июл
Прививочная кампания от СОVID набирает обороты в России
19 июл
Глава Минздрава: поражение легких при COVID стало развиваться в два раза быстрее
19 июл
Почему обязательные QR-коды для посещения общепита отменили в Москве и Подмосковье
19 июл
Пенсионерам предложили начать платить за прохождение вакцинации от COVID
19 июл
В России появится уникальный биочип для тестирования на COVID

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.35
0.18 87.61
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Мощный взрыв прогремел в столице Ирака
8:21
День Евфросинии или Авдотья Сеногнойка: что можно и нельзя делать 20 июля?
8:15
Пьяный водитель «Газели» устроил огненное ДТП в Тюмени — кадры с места аварии
8:06
Цены на нефть упали на фоне решения ОПЕК+
7:57
«Два месяца жду бумагу»: почему Юлия Савичева уже год не может увидеть дочь?
7:48
Как проходит Курбан-байрам в большинстве российских регионов?

Сейчас читают

Гассиев прокомментировал поединок Усика против Джошуа
Биолог объяснил причину быстрого поражения легких из-за COVID-19
Убежище или пыточная: для чего построили тюрьму Эскобара в Ленобласти
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака