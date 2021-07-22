Шоу и ограничения: что известно о предстоящем параде ко Дню ВМФ в Петербурге?
Пустят ли зрителей к Неве? Приедет ли президент России Владимир Путин? Чем обрадуют жителей Кронштадта? На эти и другие вопросы отвечает 5-tv.ru.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр; Instagram @78.rospotrebnadzor
В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в 2021 году власти Петербурга не стали отменять парад. Однако жителям и гостям города придется соблюдать некоторые правила. Самые важные детали предстоящего мероприятия — в материале 5-tv.ru.
Ограничения будут
В Северной столице, как и в остальных регионах страны, давно стартовала вакцинация населения. Но о достижении хорошего коллективного иммунитета речи пока не идет. COVID постоянно мутирует и по-прежнему вызывает серьезные осложнения вплоть до летального исхода, потому в администрации города решили отказаться от большинства развлекательных мероприятий в День ВМФ.
Как сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, главный военно-морской парад состоится без зрителей. Транслировать действо будут по телевидению и в сети — все желающие могут присоединиться.
«Просим всех: отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Помните, что, соблюдая рекомендации, вы сохраните не только собственное здоровье, здоровье ваших близких, но и здоровье окружающих», — сказала Башкетова.
Известно, что для военных моряков и ветеранов флота в концертном зале «Октябрьский» споет Александр Розенбаум. Однако попасть на концерт можно будет только по индивидуальным приглашениям.
В город-крепость Кронштадт автомобилистов будут пускать только по спецпропускам. Попасть на территорию также можно общественным транспортом, но никаких торжественных мероприятий для зрителей там все равно не планируется.
В честь праздника власти перекроют отдельные районы Петербурга. С 00:00 23 июля до 14:00 25 июля машинам запрещено останавливаться на Адмиралтейском проспекте, Английской набережной (от Сенатской площади до Благовещенского моста), Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Вплоть до 28 июля запрещено движение машин по Адмиралтейской набережной.
Чем удивят в Петербурге?
Как и в предыдущие годы, организаторы парада ко Дню ВМФ не жалели сил и времени на создание шоу. Они обещают: будет незабываемо! Россияне увидят самые передовые военные установки, уникальные суда и самолеты. В общем, размах колоссальный.
Водная часть парада в Петербурге стартует в 11:00 по московскому времени. Сначала прозвучит салют дивизиона орудий, затем президент России Владимир Путин на катере обойдет строй кораблей на Неве, прозвучит торжественная речь главы государства, а после по акватории реки пройдут разногабаритные суда.
Уже известно, что в парадном строе примут участие 18 кораблей и катеров. Среди них шхуны «Юный балтиец» и «Надежда», куттер «Лукулл» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный катер «Димитровград» и малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», базовые тральщики «Александр Обухов» и «Павел Хенов», линейный корабль «Полтава», бриг «Триумф» и другие.
Возглавит строй противодиверсионный катер «Нахимовец», следом за ним пройдут «П-429» и «Юнармеец Беломорья». А «ботик Петра I» провезут на борту десантного катера «Алексей Баринов».
Воздушная часть парада
Как и в прежние годы, состоится воздушная часть парада. Запланировано участие 48 единиц военной техники — вертолетов и самолетов. Сначала пролетят Ми-8, затем — Ка-27, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К «Аллигатор».
Россиян удивят пролетом турбовинтового транспортника Ан-140, транспортных Ан-72, «амфибий» Бе-12, десантных Ту-134 и Ту-154, а также противолодочных Ил-38н и Ту-142м3.
Конечно, не обойдется в этот раз без легендарных Су-30, Су-33, Су-27, Му-24м и Миг-29. В заключении пролетят истребители-перехватчики Миг-31 и штурмовики Су-25.
Шоу в Кронштадте
Несмотря на то, что увеселительные мероприятия в честь Дня ВМФ в Кронштадте было решено отменить, отказываться от прохождения судов там не стали. Здесь покажут свои «носы» базовый тральщик «Владимир Емельянов», ракетный корабль «Гейзер», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», неатомные подводные лодки «Владикавказ», «Волхов», «Петропавловск-Камчатский» и «Краснодар», а также другие суда. К российским военным в этот праздничный день присоединятся и три иностранных корабля — от Пакистана, Индии и Ирана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ запустило мультимедийный проект, посвященный параду ко Дню ВМФ.
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