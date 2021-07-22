Шоу и ограничения: что известно о предстоящем параде ко Дню ВМФ в Петербурге?

В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в 2021 году власти Петербурга не стали отменять парад. Однако жителям и гостям города придется соблюдать некоторые правила. Самые важные детали предстоящего мероприятия — в материале 5-tv.ru.

Ограничения будут

В Северной столице, как и в остальных регионах страны, давно стартовала вакцинация населения. Но о достижении хорошего коллективного иммунитета речи пока не идет. COVID постоянно мутирует и по-прежнему вызывает серьезные осложнения вплоть до летального исхода, потому в администрации города решили отказаться от большинства развлекательных мероприятий в День ВМФ.

Как сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, главный военно-морской парад состоится без зрителей. Транслировать действо будут по телевидению и в сети — все желающие могут присоединиться.

«Просим всех: отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Помните, что, соблюдая рекомендации, вы сохраните не только собственное здоровье, здоровье ваших близких, но и здоровье окружающих», — сказала Башкетова.

Известно, что для военных моряков и ветеранов флота в концертном зале «Октябрьский» споет Александр Розенбаум. Однако попасть на концерт можно будет только по индивидуальным приглашениям.

В город-крепость Кронштадт автомобилистов будут пускать только по спецпропускам. Попасть на территорию также можно общественным транспортом, но никаких торжественных мероприятий для зрителей там все равно не планируется.

В честь праздника власти перекроют отдельные районы Петербурга. С 00:00 23 июля до 14:00 25 июля машинам запрещено останавливаться на Адмиралтейском проспекте, Английской набережной (от Сенатской площади до Благовещенского моста), Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Вплоть до 28 июля запрещено движение машин по Адмиралтейской набережной.

Чем удивят в Петербурге?

Как и в предыдущие годы, организаторы парада ко Дню ВМФ не жалели сил и времени на создание шоу. Они обещают: будет незабываемо! Россияне увидят самые передовые военные установки, уникальные суда и самолеты. В общем, размах колоссальный.

Водная часть парада в Петербурге стартует в 11:00 по московскому времени. Сначала прозвучит салют дивизиона орудий, затем президент России Владимир Путин на катере обойдет строй кораблей на Неве, прозвучит торжественная речь главы государства, а после по акватории реки пройдут разногабаритные суда.

Уже известно, что в парадном строе примут участие 18 кораблей и катеров. Среди них шхуны «Юный балтиец» и «Надежда», куттер «Лукулл» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный катер «Димитровград» и малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», базовые тральщики «Александр Обухов» и «Павел Хенов», линейный корабль «Полтава», бриг «Триумф» и другие.

Возглавит строй противодиверсионный катер «Нахимовец», следом за ним пройдут «П-429» и «Юнармеец Беломорья». А «ботик Петра I» провезут на борту десантного катера «Алексей Баринов».

Минобороны РФ

Воздушная часть парада

Как и в прежние годы, состоится воздушная часть парада. Запланировано участие 48 единиц военной техники — вертолетов и самолетов. Сначала пролетят Ми-8, затем — Ка-27, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К «Аллигатор».

Россиян удивят пролетом турбовинтового транспортника Ан-140, транспортных Ан-72, «амфибий» Бе-12, десантных Ту-134 и Ту-154, а также противолодочных Ил-38н и Ту-142м3.

Конечно, не обойдется в этот раз без легендарных Су-30, Су-33, Су-27, Му-24м и Миг-29. В заключении пролетят истребители-перехватчики Миг-31 и штурмовики Су-25.

Минобороны РФ

Шоу в Кронштадте

Несмотря на то, что увеселительные мероприятия в честь Дня ВМФ в Кронштадте было решено отменить, отказываться от прохождения судов там не стали. Здесь покажут свои «носы» базовый тральщик «Владимир Емельянов», ракетный корабль «Гейзер», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», неатомные подводные лодки «Владикавказ», «Волхов», «Петропавловск-Камчатский» и «Краснодар», а также другие суда. К российским военным в этот праздничный день присоединятся и три иностранных корабля — от Пакистана, Индии и Ирана.

Минобороны РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ запустило мультимедийный проект, посвященный параду ко Дню ВМФ.