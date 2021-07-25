Путин: «Есть все необходимое, чтобы нанести военный удар»

Президент России Владимир Путин выступил с речью на главном параде, посвященном Дню Военно-морского флота. Глава государства отметил, что у страны «есть все необходимое, чтобы нанести военный удар» по любому противнику.

«Мы любим и чтим наш военно-морской флот, по праву гордимся его выдающейся героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов. <...> У ВМФ есть все необходимое для защиты России», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что благодаря самоотверженности моряков, их преданности делу крепло Отечество, ковались его слава и величие. Глава государства заметил, что масштаб и многогранность стратегических задач, которые всегда решал военный флот РФ, «вызывают восхищение и гордость».

«Поздравляю с Днем военно-морского флота! Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России!» — обратился к присутствующим на главном параде Владимир Путин.

В 2021 году российский флот отмечает знаменательную дату — 325 лет со дня его основания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин спустит на воду траулер нового поколения в День ВМФ России.