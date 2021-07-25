Путин: «Есть все необходимое, чтобы нанести военный удар»
Президент России выступил с речью на параде ко Дню ВМФ в Петербурге.
Фото, видео: ТАСС / Ефремов Дмитрий; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин выступил с речью на главном параде, посвященном Дню Военно-морского флота. Глава государства отметил, что у страны «есть все необходимое, чтобы нанести военный удар» по любому противнику.
«Мы любим и чтим наш военно-морской флот, по праву гордимся его выдающейся героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов. <...> У ВМФ есть все необходимое для защиты России», — подчеркнул президент.
Путин напомнил, что благодаря самоотверженности моряков, их преданности делу крепло Отечество, ковались его слава и величие. Глава государства заметил, что масштаб и многогранность стратегических задач, которые всегда решал военный флот РФ, «вызывают восхищение и гордость».
«Поздравляю с Днем военно-морского флота! Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России!» — обратился к присутствующим на главном параде Владимир Путин.
В 2021 году российский флот отмечает знаменательную дату — 325 лет со дня его основания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин спустит на воду траулер нового поколения в День ВМФ России.
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