«Ненавижу этих уродов»: «тихая» дочь Началовой раскрыла свой настоящий характер
14-летняя девушка стала огрызаться на окружающих. С кем она ведет борьбу?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @dolinalina
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Веру всегда считали тихим и примерным ребенком. Однако выяснилось, что у подросшей девушки уже сформировался железный характер. Она легко дает отпор людям и не стесняется говорить о них плохо. Вне зависимости от того, будут ли ее осуждать.
Хорошо известно, что Началова долго дружила с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка РФ даже стала крестной мамой для Веры, поэтому неудивительно, что после кончины Юлии поп-дива всячески поддерживала сироту. Годы общения не прошли даром: наследница покойной певицы очень сроднилась с дочкой Долиной — Ангелиной Миончинской. Сегодня они вместе решают серьезные проблемы.
Одна из таких — нападки хейтеров на маленькую Сашу — дочку Миончинской. В личной переписке Вера призналась, что не уважает людей, которые смеют оскорблять ребенка, и в общем была достаточно груба.
«Люди прогнили под конец. Слов нет. „Фантастические твари“ — это очень уж уменьшительно-ласкательное название для этих уродов. Ненавижу, когда что-то пишут про маленьких детей. Тем более про Сашу!» — делилась мыслями с Ангелиной Вера.
Дочь Началовой заявила, что всегда будет на стороне родственников: и в радости, и в беде. Она пожелала Миончинской терпения и стойкости. В ответ подруга призналась Вере в искренней любви.
Как выяснилось, с хейтерами вся семья Ларисы Долиной борется давно. Пользователи сети позволяют себе называть внучку звезды «невоспитанным ребенком» и «наглой девочкой», пробивающей себе дорогу к славе за счет бабушки.
Накануне мама маленькой Саши заявила, что больше не в силах терпеть оскорбления. Миончинская пригрозила детоненавистникам расправой.
«Токсичные дебилы. Если еще раз какая-нибудь сволочь скажет, что у меня больной ребенок, прокляну! Найду и наваляю по морде!» — не стеснялась в выражениях Ангелина.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой была последняя встреча Веры с мамой-певицей Юлией Началовой.
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