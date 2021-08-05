Зеленский приказал русским «во имя детей» уезжать из Донбасса

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Виктория Андреева
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Президент считает, что в самопровозглашенной республике имеют право жить только те, кто ценит и любит Украину.

Зеленский приказал русским «во имя детей» уезжать из Донбасса

Фото: Globallookpress.com / Maksym Polishchuk

Президент Украины Владимир Зеленский предложил покинуть территорию Донбасса всем, кто считает себя русскими людьми. Политик обосновал это тем, что самопровозглашенная ДНР «никогда не будет русской территорией». Как пишет URA.RU, глава Незалежной очень хотел, чтобы граждане услышали его призывы.

«Я хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что „наше дело правое — нам в Россию, мы — русские“ — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе», — заявил Зеленский.

Лидер государства сравнил российский полуостров Крым и Донбасс с Берлинской стеной. Он заметил, что «русским людям» не место в Незалежной. Страна, с его слов, открыта только для истинных ценителей украинского языка, украинского флага и приверженцев украинских идей. Остальным следует «во имя детей и внуков искать себе место в России».

Что произойдет, если люди его ослушаются, Владимир Зеленский, не обозначил. Однако заявил, что рано или поздно Донбасс «освободят», и призвал проживающих на данной территории украинцев «держаться».

«Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно! Донбасс в том виде — в оккупированном, в отрезанном — никогда расти не будет. Если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там», — высказался президент Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский до сих пор не может смириться с потерей Украиной Крыма. Он упрекает Россию в «оккупации» полуострова, сознательно умалчивая о том, что его жители сами выступили за воссоединение с необъятной — это доказали итоги легитимного референдума.

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