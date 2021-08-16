Носки мэра Кривого Рога подсказали пользователям сети неожиданную версию его смерти

Украинские полицейские расследуют загадочную смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружили мертвым на пороге собственного дома в Днепропетровской области. На теле несчастного были следы от пулевого ранения. В деле уже нашли массу странностей.

Несколько часов назад в сети опубликовали видео последних часов жизни чиновника. На кадрах видно, как мэр нервно ходит по дому с ружьем, с кем-то переписывается по телефону и много курит. Внимательные юзеры обратили внимание, что на ногах Павлова в тот момент не было ничего, кроме домашних тапочек. Когда же его нашли мертвым, виднелись черные длинные носки.

Если верить изданию «Страна.ua», Константин Павлов погиб вскоре после того как выкурил последнюю сигарету и отложил телефон.

«Он попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери», — делился со СМИ информатор.

Принимая во внимание эти факты, многие задаются вопросом: зачем мэр надел носки перед смертью? А может, это случилось после его кончины? Некоторые люди не могут поверить, что караулящий своих возможных убийц Константин Павлов бегал до шкафа и обратно. Facebook @vadim.rabinovich.39; Telegram

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» 15 августа сообщила, что считает террористическим актом возможное убийство мэра города Кривой Рог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой путь пришлось пройти Константину Павлову, чтобы стать чиновником.