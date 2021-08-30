Друг Шаляпина сообщил новые подробности о тяжелом состоянии жены певца

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Алексей Хитров
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Ранее стало известно, что 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Дэвис впала в кому, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Друг Шаляпина сообщил новые подробности о тяжелом состоянии жены певца

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Состояние 42-летней канадской бизнесвумен Татьяны Дэвис, которая недавно стала женой российского певца Прохора Шаляпина, ухудшается из-за коронавируса. Тревожную новость сообщил близкий друг исполнителя, актер Георгий Кирьянов, бывший свидетелем на свадьбе Шаляпина и Дэвис.

«Буквально сегодня говорил с Прохором. Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородной маске. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах», — передает слова Кирьянова Starhit.ru.

Актер добавил, что коронавирус Татьяна и ее близкие подхватили на свадьбе. Об этом ему сообщил Шаляпин, позвонивший через два дня после торжества и рассказавший о заражении супруги и ее родителей.

«Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу за 4 500 долларов (330 000 рублей). Это США, тут такие цены. Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови. Прохор сообщил мне, что Татьяну надо госпитализировать. Приехала скорая — уровень кислорода в крови упал до 50. Вот в таком состоянии Таню увезли в медучреждение. Вслед за ней там оказались и ее родители», — рассказал Кирьянов.

Сам актер и его супруга, тоже присутствовавшая на свадьбе, избежали заболевания. Выяснилось, что у них есть антитела к вирусу.

Ранее стало известно, что супругу Шаляпина в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и что она впала в кому. По словам артиста, у Татьяны поражено 80% легких, вследствие чего дышать сама она просто не может.

Сам Шаляпин тем временем продолжает постить фото и видео со своей пышной свадьбы в Instagram. Ранее он утверждал, что супруга заразилась коронавирусом в начале августа после их похода на представление Cirque du Soleil.

Как рассказывал 5-tv.ru, жена Шаляпина — гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. Недавно они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, в клубе Intrigue знаменитого отеля-казино Wynn, потратив на банкет, по самым скромным оценкам, около 15 миллионов рублей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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