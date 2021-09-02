Бывшая жена Малинина чудом избежала инвалидной коляски во время коронавируса
Из-за болезни у артистки практически отнялись ноги, и она не могла ходить.
Фото: Instagram @olgazarubina.off
Экс-супруга знаменитого некогда певца Александра Малинина оказалась на границе между жизнью и смертью — певице Ольге Зарубиной диагностировали коронавирус.
По словам артистки, ее поразил «индийский» штамм болезни, который дал невероятно сильные осложнения. Медикам удалось «вытащить» Зарубину буквально с того света и избавить ее от участи передвигаться на инвалидной коляске до скончания своих дней.
«Была сильная слабость. На третий день неожиданно произошел удар по ногам: я просто не могла стоять. Вся тяжесть с головы перешла в ноги. Они у меня стали свинцовыми, начали гудеть и подгибаться. Я больше недели не могла стоять: приходилось только лежать», — приводит слова артистки «Собеседник».
При этом, как утверждает Зарубина, ковидный хвост оказался таким же страшным, как и сама болезнь. Из-за инфекции исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» патологически похудела и никак не может восстановить нормальный вес.
«Я все время нормально ела и ем. Но вес никак не увеличивается. А еще регулярно что-то в голову бьет на мгновение. В этот момент кажется, что ты будто теряешь сознание. Я просто не знаю, как с этим быть и бороться», — рассказала знаменитость.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Зарубина объяснила, почему Малинин отказался от «американской дочери».
- 2 сент
- Мексика планирует начать выпуск российской вакцины «Спутник V»
- 2 сент
- Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?
- 1 сент
- Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
- 1 сент
- Планирующих отдохнуть в Турции с 6 сентября ждут новые ограничения
- 1 сент
- Гости вычислили, кто заразил жену Шаляпина COVID на свадьбе
- 31 авг
- Центр имени Чумакова разработает вакцину от дельта-штамма COVID-19
- 31 авг
- Словакия прекратит применение российской вакцины «Спутник V»
- 31 авг
- Прохор Шаляпин рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом жены
- 31 авг
- Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
- 30 авг
- Умер звезда фильма «По небу босиком» Олег Гусейнов
Читайте также
62%
-0.09 86.39
-0.28
Нашли ошибку?