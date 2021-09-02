Бывшая жена Малинина чудом избежала инвалидной коляски во время коронавируса

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Георгий Иванов
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Из-за болезни у артистки практически отнялись ноги, и она не могла ходить.

Бывшая жена Малинина чудом избежала инвалидной коляски во время коронавируса

Фото: Instagram @olgazarubina.off

Тема:
Эпидемия коронавируса

Экс-супруга знаменитого некогда певца Александра Малинина оказалась на границе между жизнью и смертью — певице Ольге Зарубиной диагностировали коронавирус.

По словам артистки, ее поразил «индийский» штамм болезни, который дал невероятно сильные осложнения. Медикам удалось «вытащить» Зарубину буквально с того света и избавить ее от участи передвигаться на инвалидной коляске до скончания своих дней.

«Была сильная слабость. На третий день неожиданно произошел удар по ногам: я просто не могла стоять. Вся тяжесть с головы перешла в ноги. Они у меня стали свинцовыми, начали гудеть и подгибаться. Я больше недели не могла стоять: приходилось только лежать», — приводит слова артистки «Собеседник».

При этом, как утверждает Зарубина, ковидный хвост оказался таким же страшным, как и сама болезнь. Из-за инфекции исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» патологически похудела и никак не может восстановить нормальный вес.

«Я все время нормально ела и ем. Но вес никак не увеличивается. А еще регулярно что-то в голову бьет на мгновение. В этот момент кажется, что ты будто теряешь сознание. Я просто не знаю, как с этим быть и бороться», — рассказала знаменитость.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Зарубина объяснила, почему Малинин отказался от «американской дочери».

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