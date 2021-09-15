Риск инфарктов и инсультов: мощные магнитные бури накроют Землю в сентябре
Наиболее опасным предстоящий период станет для сердечников и людей, страдающих головной болью.
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Сразу несколько дней в сентябре станут настоящим испытанием для метеозависимых людей. На Землю надвигаются сильные магнитные бури — последствия больших вспышек на солнце. Тяжелее всего придется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдающими от головной боли. Однако если заранее знать даты, когда придется столкнуться с природным явлением, можно обезопасить себя. Когда же ждать магнитные бури в сентябре?
График магнитных бурь
Первые недомогания метеозависимые смогут почувствовать уже 15 сентября. Магнитосфера Земли будет подвержена солнечным ветрам ближе к вечеру. Не исключены перепады давления.
Очередное магнитное возмущение ожидается 16 сентября в период с 20:05 до 23:45. Далее черезшесть дней – 22 сентября – с 09:45 до 15:30, сообщает Сиб.фм.
Тяжелее всего метеозависимым людям придется 26 сентября. Синоптики уверяют, что в этот день Землю накроет мощная магнитная буря, которую на себе почувствуют без исключения все жители - в той или иной степени.
Как уберечь свое здоровье в период магнитных бурь
В период данных погодных явлений возрастает риск инфаркта и инсульта, мигрени, перепадов артериального давления и возникновения неконтролируемых стрессов. Чтобы минимизировать риски, стоит отказаться кофе, энергетиков, алкоголя и табака, а также путешествий на автомобиле, поезде или самолете. В день магнитной бури необходимо хорошо выспаться, пить успокаивающие чаи и по возможности больше времени проводить дома.
Впрочем, бытует мнение, что метеозависимости как таковой не существует, и все это - не более, чем выдумки людей. Так правда это или вымысел? Ранее 5-tv.ru подробно объяснил это эксперт.
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