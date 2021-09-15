Эксперт назвал причины запредельной цены на газ в Европе

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 003

Игорь Юшков уверен — Европа сама виновата в возникновении газового кризиса.

Фото, видео: Depositphotos / dnaumoid; Facebook @igor.ushkov.1; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

Цены на газ в Европе ударными темпами приближаются к отметке доллар за кубометр, каждый день обновляя исторический рекорд. Накануне лондонская биржа зафиксировала очередной максимум в 941 доллар за тысячу кубометров по результату торгов, в процессе которых она доходила и до 950 долларов. 5-tv.ru получил комментарий Игоря Юшкова — эксперта финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности касательно газовой ситуации.

Юшков уверен — Европа сама виновата в возникновении газового кризиса. По его словам, все лето европейские газовые хранилища, запасы которых тратились на предыдущий отопительный сезон, не заполняли — хотели избежать убытков на фоне растущей цены. Однако, дождаться ее снижения на фоне открытия «Северного Потока — 2» не вышло — сертификация газопровода задерживается, предположительно, до начала 2022 года, а цена на газ и не думает падать. Даже когда цены стали бить рекорды, европейские компании считали, что очередной рекорд станет пиком цены, а за пиком всегда следует ее падение — вот тогда и надо будет покупать газ. Но пика пока не видно, тысяча кубометров «голубого топлива» стоит уже почти тысячу долларов, а в Европе началась настоящая паника.

Обвинения же в том, что Россия намеренно провоцирует рост цен, считает эксперт, безосновательны — напротив, «Газпром» выполняет все свои контракты и даже идет к рекордным поставкам газа в Европу. Тем не менее отмечает Юшков, для «Газпрома» было бы выгоднее поставлять газ через «Северной Поток — 2», так как при транзите через Украину, согласно заключенному контракту, придется платить за дополнительные объемы прокачке газа.

С этой позицией согласен и Кремль — в телефонном брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к России европейские цены не имеют отношения, и заверил, что скачки цен никак не отразятся на внутреннем рынке.

«Эти спотовые цены на газ не влияют на трубный газ, получатели трубного газа не подвержены волатильности высокой. В данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что открытие «Северного Потока — 2» сбалансирует рынок, и рост цены наконец остановится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о комментарии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова касательно сроков начала работы нового газопровода.

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