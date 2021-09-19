Академик РАН назвал неуязвимую для коронавируса категорию людей
Ранее стало известно, что в мире начались случаи массового заражения детей и подростков малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом.
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Люди с простудой не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков.
«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — пояснил ученый в комментарии URA.RU.
Чумаков добавил, что заболевший человек не может заразиться еще одним вирусом, потому что в его организме вырабатывается противовирусный белок — интерферон.
В то же время респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но, как правило, один вирус оказывается сильнее другого. Об этом сообщил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, какая именно инфекция окажется сильнее, зависит от последовательности их попадания в организм. Однако данный вопрос детально пока не изучен, добавил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США, Японии, Швейцарии и Великобритании зарегистрировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом. Все инфицированные — дети и подростки, у которых патоген провоцирует развитие заболеваний дыхательных путей. Ученые полагают, что виновен в распространении нового патогена коронавирус.
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