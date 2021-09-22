Опубликовано фото обстрелянной машины советника Зеленского

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Светлана Шевченко
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Предварительно, было выпущено более десяти пуль.

Опубликовано фото обстрелянной машины советника Зеленского

Фото: Instagram @shefir95

В сети опубликовали фото обстрелянного автомобиля советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Предварительно, было выпущено более десяти пуль. На кадрах видно, что серьезно пострадал капот и заднее стекло.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, все произошло в селе Лесники Киевской области. Известно, что Сергей Шефир не пострадал. За жизнь его водителя борются врачи. С тремя огнестрельными ранениями он был доставлен в тяжелом состоянии в отделение реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Антон Геращенко озвучил первые выводы расследования. Он отметил, что стреляли из леса. Ведется розыск подозреваемых. Объявлен план «Перехват». В свою очередь в офисе Зеленского уверены — Шефир пострадал за свою активную борьбу с олигархами.

Опубликовано фото обстрелянной машины советника Зеленского

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