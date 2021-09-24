Киев получил портрет совершившего покушение на советника Зеленского и обратился в ФБР

Появился примерный портрет злоумышленника, совершившего покушение на помощника президента Незалежной Владимира Зеленского — Сергея Шефира. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, которые были совершены в день преступления или за несколько дней до этого. Мы уже имеем предположительный портрет, его рост, вес и другие (отличительные характеристики — Прим. ред.)», — доложил государственный деятель.

Енин считает, что преступник действовал не в одиночку — у него якобы были сообщники. По словам замглавы украинского МВД, стрелки использовали глушитель, чтобы не поднимать лишней шумихи. По его словам, они стремились ликвидировать и Шефира, и его спутников.

В министерстве допускают, что поймать злоумышленников и их предводителя будет очень непросто. Именно поэтому украинская сторона обратилась за помощью к американцам. Помогать правоохранителям из Незалежной расследовать громкое дело будут сотрудники ФБР.

«Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, непредвзятости и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс», — уточнил Енин.

Покушение на Сергея Шефира было совершено 22 сентября. В авто помощника Владимира Зеленского попало больше десяти пуль. Водитель получил ранения, но к счастью, остался жив. По факту случившегося украинские стражи порядка возбудили уголовное дело. Служба безопасности Украины (СБУ) приставила к Шефиру и его родным постоянную охрану.

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Кто-то из руководящего аппарата Незалежной полагает, что на обстрел решились пособники криминальных авторитетов или олигархов. Глава франции «Слуга народа» Давид Арахамия, в частности, считает, что это покушение — «тайный» сигнал Владимиру Зеленскому от противников. Пока ни один слух или версия не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее вероятную причину покушения на его помощника.