Убегала босиком: тело одной из убитых студенток под Оренбургом нашли на улице

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 4 897

Видео с места обнаружения тела одной из убитых студенток на улице под Оренбургом — 18+

Фото, видео: Depositphotos /toa55; 5-tv.ru

Ночью неизвестный мужчина зверски расправился с тремя девушками. У погибших обнаружили колото-резаные раны.

Тело одной из убитых студенток в Оренбургской области убрали с места ее гибели на улице только с рассветом. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru видно, что девушка убегала босиком в чем была, будучи раненой.

На месте продолжают работать следственные органы и криминалисты. Установлено, громкое убийство произошло около четырех утра на Молодежной улице в городе Гай. две девушки скончались от колото-резаных ран в квартире. Третья была найдена рядом с многоквартирным домом. Все погибшие являлись студентками местного медицинского колледжа.

«Девушки являются нашими студентками, это мы подтверждаем… Девочки хорошие были», — подтвердили трагедию РИА Новости в администрации образовательного учреждения, добавив, что проводится работа в сфере оказания психологической помощи их однокурсницам.

Известно, что погибшие снимали там квартиру. Хозяин жилища сообщил СМИ, что сам никогда их не видел, а все финансовые вопросы решал с мамой одной из девушек. Две из них приехали на обучение из Башкирии. Третья являлась местной жительницей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Личность и мотивы подозреваемого пока не установлены.

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