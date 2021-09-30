Убегала босиком: тело одной из убитых студенток под Оренбургом нашли на улице
Видео с места обнаружения тела одной из убитых студенток на улице под Оренбургом — 18+
Фото, видео: Depositphotos /toa55; 5-tv.ru
Ночью неизвестный мужчина зверски расправился с тремя девушками. У погибших обнаружили колото-резаные раны.
Тело одной из убитых студенток в Оренбургской области убрали с места ее гибели на улице только с рассветом. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru видно, что девушка убегала босиком в чем была, будучи раненой.
На месте продолжают работать следственные органы и криминалисты. Установлено, громкое убийство произошло около четырех утра на Молодежной улице в городе Гай. две девушки скончались от колото-резаных ран в квартире. Третья была найдена рядом с многоквартирным домом. Все погибшие являлись студентками местного медицинского колледжа.
«Девушки являются нашими студентками, это мы подтверждаем… Девочки хорошие были», — подтвердили трагедию РИА Новости в администрации образовательного учреждения, добавив, что проводится работа в сфере оказания психологической помощи их однокурсницам.
Известно, что погибшие снимали там квартиру. Хозяин жилища сообщил СМИ, что сам никогда их не видел, а все финансовые вопросы решал с мамой одной из девушек. Две из них приехали на обучение из Башкирии. Третья являлась местной жительницей.
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Личность и мотивы подозреваемого пока не установлены.
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