Врачи оценили опасность приближающейся к Москве «барической горы» для здоровья
В начале следующей недели жители Москвы могут испытать на себе повышение атмосферного давления, сравнимое с погружением в шахту глубиной около 220 метров.
Фото: Depositphotos / Madrabothair; 5-tv.ru
Жителей Москвы ожидает рекордное повышение атмосферного давления. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос». Уже в начале следующей недели — 4 и 5 октября — будет наблюдаться так называемая «барическая гора», когда показатели ртутного столба достигнут 768 миллиметров, что на 20 пунктов выше нормы.
Эксперты рассказали в интервью 5-tv.ru о том, как отразится это погодное явление на здоровье людей, ведь по словам синоптиков, его можно сравнить с погружением в шахту глубиной около 220 метров.
По словам врача-невролога Павла Хорошева, человечество за всю историю своего развития переживало немало климатических изменений, причем довольно резких, поэтому чувствительность к погодным условиям передалась нам от предков.
«Наши ощущения в ответ на перемену давления, влажности, это скорее не ущерб здоровью, а реакция рецепторов, которые достались нам от наших предков и призывают нас условно сменить локацию. Но реальной угрозы такие изменения атмосферного давления не представляют, так как они ничтожны», — полагает Хорошев.
Доктор также отметил, что состояние здоровья у всех людей настолько разное, что невозможно дать единые рекомендации о том, как лучше пережить этот период, если вдруг самочувствие все же изменится не в лучшую сторону.
Как рассказал врач-кардиолог Юрий Конев, так называемая группа риска, которую составляют метеочувствительные люди, очень невелика.
По словам эксперта, большинство людей переносит повышение атмосферного давления спокойно, однако в случае, если есть серьезные проблемы со здоровьем и человек знает также о том, что часто реагирует на погоду, стоит обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал лечение.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что россиян предупредили о погодных аномалиях грядущей зимой.
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