Врачи оценили опасность приближающейся к Москве «барической горы» для здоровья

Жителей Москвы ожидает рекордное повышение атмосферного давления. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос». Уже в начале следующей недели — 4 и 5 октября — будет наблюдаться так называемая «барическая гора», когда показатели ртутного столба достигнут 768 миллиметров, что на 20 пунктов выше нормы.

Эксперты рассказали в интервью 5-tv.ru о том, как отразится это погодное явление на здоровье людей, ведь по словам синоптиков, его можно сравнить с погружением в шахту глубиной около 220 метров.

По словам врача-невролога Павла Хорошева, человечество за всю историю своего развития переживало немало климатических изменений, причем довольно резких, поэтому чувствительность к погодным условиям передалась нам от предков.

«Наши ощущения в ответ на перемену давления, влажности, это скорее не ущерб здоровью, а реакция рецепторов, которые достались нам от наших предков и призывают нас условно сменить локацию. Но реальной угрозы такие изменения атмосферного давления не представляют, так как они ничтожны», — полагает Хорошев.

Доктор также отметил, что состояние здоровья у всех людей настолько разное, что невозможно дать единые рекомендации о том, как лучше пережить этот период, если вдруг самочувствие все же изменится не в лучшую сторону.

Как рассказал врач-кардиолог Юрий Конев, так называемая группа риска, которую составляют метеочувствительные люди, очень невелика.

По словам эксперта, большинство людей переносит повышение атмосферного давления спокойно, однако в случае, если есть серьезные проблемы со здоровьем и человек знает также о том, что часто реагирует на погоду, стоит обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что россиян предупредили о погодных аномалиях грядущей зимой.