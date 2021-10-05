Дочери отправляющейся в космос Юлии Пересильд трогательно обратились к маме

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Надежда Квашенко
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До старта остаются считанные часы. Совсем скоро корабль «Союз МС-19» с актрисой и режиссером Климом Шипенко на борту отправится к МКС.

Дочери отправляющейся в космос Юлии Пересильд трогательно обратились к маме

Фото: Instagram @juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко, отправляется на Международную космическую станцию (МКС), в рамках участия в грандиозном кинопроекте. До старта остаются считанные часы.

Дочери актрисы от режиссера Алексея Учителя, трогательно обратились к своей смелой маме перед полетом.

«Мы немного переживаем, но главное — не заплакать, когда они улетят. Счастья, удачи, всего наилучшего. Передайте привет нашей Земле и инопланетянам», — рассказали девочки в эфире Первого канала.

Также Аня и Маша пообещали в отсутствие мамы хорошо себя вести, делать уроки и гулять с собакой.

Отправляющуюся в столь необычное путешествие актрису поддержали многие российские знаменитости. Свое очень поэтичное «напутствие» Пересильд дала певица Алла Пугачева.

Примадонна посоветовала актрисе «распахнуть крылья, чтобы взлететь над прежней собой», а также обязательно послать «осенний поцелуй» нашей планете.

Перед тем, как кандидатуру Пересильд утвердили для участия в необычном проекте федерального канала и Роскосмоса, она прошла множество сложнейших этапов отбора, в процессе которых должна была продемонстрировать самые высокие показатели как уровня физической подготовки, психологической устойчивости и владения базовыми знаниями об устройстве космического корабля.

На долю актрисы выпало немало испытаний, ее готовность совершить космическое путешествие проверяли на центрифуге, вибростенде, а также в процессе тренировочных полетов в условиях невесомости.

На Международной космической станции актриса примет участие в съемках фильма «Вызов», в котором исполнит роль девушки-врача, которой предстоит провести серьезную операцию.

Планируется, что актриса и режиссер пробудут на МКС 12 дней и вернутся на Землю в сопровождении космонавта Олега Новицкого 17 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у летящей в космос Пересильд появилась жуткая фобия.

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