Разин молится за здоровье госпитализированного Серова: «В глубочайшем кризисе»
Музыкальный продюсер рассказал, что переживает за певца и вспомнил их совместный дебют на телевидении в 1985 году.
Фото: Instagram @alexander_serov_official
Музыкальный продюсер Андрей Разин, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса сейчас следит за состоянием здоровья певца Александра Серова. На своей странице в Instagram Разин признался, что очень переживает за артиста, который в эти дни борется с коронавирусной инфекцией в одной из больниц столицы.
«Очень переживаю за здоровье и жизнь Саши Серова. <….> Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью», — признался Разин.
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По его словам, Серов не вакцинировался от COVID-19, поэтому с ним случилась такая беда. Разин также вспомнил, что дебют певца на телевидении состоялся в 1985 году в передаче «Утренняя почта». Именно тогда на экраны вышел клип, в котором он снимался. Продюсер рассказал, что также присутствовал на съемках.
«Мы с ним и другими артистами провели целых семь дней на теплоходе», — отметил Разин.
В комментариях все высказали слова поддержки в адрес госпитализированного певца.
«Скорейшего выздоровления. Все будет хорошо. Музыка моего детства, любимый певец моей мамы. Дай Бог здоровья», — искренне пожелали Александру Серову поклонники.
Как сообщают dni.ru, течение коронавирусной инфекции у артиста осложняется наличием сопутствующего заболевания. Сахарный диабет, которым страдает Серов, обострился вследствие применения гормональных препаратов от ковида. Все близкие и друзья Александра Серова надеются, что певец сумеет справиться с недугом и вскоре пойдет на поправку.
Недавно бывшая жена артиста, Елена Аворес рассказала, что вся ее семья, включая ее нынешнего супруга молится о выздоровлении Серова и не теряет надежды на благополучный исход.
Дочь исполнителя Мишель Серова обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой не беспокоить ее расспросами о состоянии отца, так как ничего нового она сообщить не может.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым.
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