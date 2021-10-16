Шаляпин растрогал поклонников до слез, показав клип на песню об умершей жене
Как отметил сам певец, композиция стала точным и искренним выражением тех переживаний, которые он сейчас испытывает.
Фото: Instagram @shalyapin_official
Прохор Шаляпин, который стал вдовцом через два месяца после свадьбы, как истинный артист, находит отдушину в своем творчестве.
Недавно он презентовал новую песню «Тебя обнимаю», которую немедленно посвятил скончавшейся от последствий коронавируса супруге и всем тем, кто не справился с опасной инфекцией.
Вслед за песней Прохор опубликовал на своей странице в Instagram трогательный клип, созданный с использованием совместных фотографий Шаляпина и Дэвис.
«Тебя обнимал. Посвящается памяти Татьяны Клаудии Дэвис и всех жертв Covid», — подписал пост Шаляпин.
В сочетании с проникновенным голосом и душераздирающим текстом, видео производит сильное впечатление. Поклонники певца отметили, что очень тронуты таким мощным исполнением.
«Песня прямо в душу»;
«Какая песня, мурашки по коже. Но, жаль, что такой повод»;
«Очень трогательная песня. Спасибо вам, Прохор за эту песню. До слез. Татьяну очень жаль», — поддержали Шаляпина в комментариях.
Пользователи посетовали, что несчастье настигло певца из-за чьей-то зависти, ведь сам он прекрасный человек.
«Держись, Прошенька! Рана заживет, хотя будет болеть всю жизнь», — поделились мнением поклонники артиста.
Известно, что песню Шаляпин заказал композитору Олегу Шаумарову вскоре после того, как появилось известие о кончине Дэвис. Как рассказал музыкант 5-tv.ru, композицию «Тебя обнимаю» они с поэтессой Ларисой Фоминой написали буквально за один день.
По словам Шаумарова, возможно, благодаря этой песне о трагической любви двух разделенных половинок одного целого, Шаляпин сможет вновь вернуться к певческой карьере.
Как отметил сам исполнитель, эта песня стала точным и искренним выражением тех переживаний, которые он сейчас испытывает.
Чем больше времени проходит с момента появления новости о смерти жены Шаляпина, тем большим количеством загадочных обстоятельств она обрастает. Недавно юрист Александр Бенхин провел целое расследование, в ходе которого попытался подтвердить факт смерти канадской бизнес-леди.
Однако в итоге пришел к неожиданному выводу. По мнению юриста, которое он сформулировал на основе имеющийся информации, Татьяна Дэвис либо жива, либо была совсем не той, за кого себя выдавала.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шаляпин заявил о намерении судиться с Цымбалюк-Романовской.
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