Мировые СМИ дали оценку речи Путина на заседании международного клуба «Валдай»

Президент коснулся тем, посвященных «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 октября, выступил на заседании международного клуба «Валдай». После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса встреча вновь прошла в очном формате. Российский лидер в своем выступлении коснулся многих тем, в том числе прав мужчин и женщин на Западе, советской истории, затронул и деятельность иноагентов, но большую часть времени Путин уделил «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам. Высказывания политика уже нашли отклик в мировых СМИ. Самые впечатляющие реакции на речь президента — в подборке 5-tv.ru.

Агентство Reuters в Великобритании выделило предупреждение российского политика о возможном варианте развития и краха международных организаций, в частности ООН. При этом журналисты отметили, что Россия регулярно, с момента зарождения межправительственной организации, сталкивалась с давлением.

«Президент России Владимир Путин заявил, что лишение постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций их права вето приведет к разрушению Всемирной организации», — цитирует президента РФ агентство.

Наряду с этим Reuters не могло обойти стороной тему натянутых отношений России с соседним государством Украиной, которое, как подчеркнули иностранные журналисты, «с древних времен поддерживает тесные связи с Россией».

«Президент Владимир Путин заявил в четверг, что поддерживаемое Западом военное развитие Украины представляет серьезную угрозу для России через два дня после того, как министр обороны США продемонстрировал поддержку Киева и призвал его стремление вступить в НАТО», — прокомментировало СМИ.

Кроме того, агентство обратило внимание на изменившиеся взаимоотношения Москвы и Вашингтона. В статье отмечается, что российский лидер демонстрирует более оптимистичный настрой в плане отношений с администрацией Джо Байдена.

«Путин сказал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности и кибербезопасности продвигаются в правильном направлении, и что июньский саммит между двумя президентами в Женеве был продуктивным», — подчеркнули авторы публикации.

Западные СМИ не могли оставить без внимания затянувшуюся проблему газопровода «Северного потока — 2», который окажет непосредственное влияние на Европу. Высказывания стали более «смиренными», в отличие от опубликованных тремя днями ранее практически панических.

Так, после речи Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября деловая газета Financial Times сообщила, что президент России изложил условия, при которых он поможет решить проблему нехватки энергии в Европе.

«Путин заявил, что Россия может поставить на 10% больше газа, если „Северный поток — 2“ будет одобрен», — написало издание.

Американское агентство Bloomberg 19 октября разместило исследование с заголовком «Россия сигнализирует о том, что Европа не получит дополнительного газа без «Северного потока — 2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах выступления Владимира Путина на «Валдае».