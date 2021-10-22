Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

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Артем Зайцев
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Оператор Галина Хатчинс погибла на месте — во время съемок фильма. Сейчас полиция выясняет причину трагедии: из-за человеческого фактора или же из-за технической неполадки реквизита.

Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

Фото: www.globallookpress / ImagePressAgency/face to face

Раненный актером Алеком Болдуином режиссер Джоэл Соуз находится в критическом состоянии из-за выстрела знаменитости. Сейчас врачи борются за его жизнь. Инцидент произошел во время съемок нового кинофильма «Ржавчина» в жанре вестерн, сообщает Hollywood Reporter.

«Шериф подтверждает, что два человека были застрелены на съемочной площадке фильма „Ржавчина"», — рассказали знакомые с ситуацией люди.

По предварительным данным, во время съемок в одной из сцен, с применением огнестрельного оружия, актер произвел выстрел, однако, судя по всему, снаряд оказался боевым, а не холостым. В итоге был ранен 48-летний режиссер, и скончалась 42-летняя оператор Галина Хатчинкс. Врачи не смогли ее спасти. Она умерла на больничной койке.

Twitter @frankthorp

«Мы опустошены этой трагической новостью. Мы искренне переживаем за семью скончавшегося директора-постановщика Галины Хатчинс и за травмированного и госпитализированного режиссера Джоэля Соуза», — сообщили президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер и национальный исполнительный директор Дункан Крэбтри-Ирландия.

Сейчас по факту инцидента проводится расследование. Полиция выясняет причину трагедии: она произошла из-за человеческого фактора или же из-за технической неполадки реквизита. Съемки вестерна приостановлены.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото оператора, которая стала жертвой выстрела Алека Болдуина на съемках.

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