Муж Распутиной обвинил сына в своей госпитализации: «Тунеядец, наркоман и уголовник!»
Муж Распутиной назвал поведение сына причиной своей госпитализации
Фото: globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Супруг российской певицы Виктор Захаров стал чувствовать себя хуже после выступления наследника на федеральном канале.
О непростых взаимоотношениях в семье Маши Распутиной поговаривают давно. Новую волну семейных ссор спровоцировало инфицирование коронавирусом мужа певицы Виктора Захарова. По его мнению, если бы не вынесение на всеобщее обозрение семейных конфликтов сыном, то состояние было бы намного лучше. Да и лечение мужчины проходило бы не в больнице, а дома, пишет «Собеседник».
«Я заболел коронавирусом еще до того, как вышли программы Малахова. А после них мое состояние усугубилось. КТ (компьютерная томография - Прим. ред.) показала 80% поражение легких», — пожаловался Захаров.
По словам бизнесмена, именно сын своими откровениями на федеральном канале спровоцировал ухудшение самочувствия отца.
«Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Стресс сыграл свою роль. Он в свои 40 с лишним лет самостоятельно ни копейки заработать не может. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал, он все разваливал. Со всеми партнерами меня пытался стравить. Последнюю компанию тоже развалил он. Никто его не хочет ни слышать, ни видеть. Даже в студии у Малахова был под кайфом», — сокрушается бизнесмен.
После очередной ссоры отношения отца и сына стали еще напряженнее. По словам Захарова, сын недавно звонил ему в больницу, но не для того, чтоб узнать о самочувствии, а спросить «почему он настраивает его против родной мамы».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Азиза объяснила причину проблем в семье Маши Распутиной.
- 23 окт
- На съемках шоу Ивлеевой в Петербурге были нарушены ковид-меры
- 23 окт
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID-19 к концу года
- 23 окт
- Названы главные ошибки медиков и пациентов при тестировании на COVID-19
- 23 окт
- Инфекционист предупредил о риске одновременного заражения несколькими вирусами
- 23 окт
- Актеры Скрипко и Манучаров раскритиковали антипрививочников: «Ни в какие ворота»
- 23 окт
- Ученые определили лучшее время суток для вакцинации
- 22 окт
- Минздрав разрешил одновременно вакцинировать от коронавируса и гриппа
- 22 окт
- Голикова рассказала об ухудшении коронавирусной ситуации в 14 регионах
- 22 окт
- Дружинина категорично прокомментировала мнение Кати Лель вакцинации от COVID-19
- 22 окт
- Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков попал в больницу в тяжелом состоянии
Читайте также
70%
-0.13 82.50
-0.14
Нашли ошибку?