Муж Распутиной обвинил сына в своей госпитализации: «Тунеядец, наркоман и уголовник!»

Супруг российской певицы Виктор Захаров стал чувствовать себя хуже после выступления наследника на федеральном канале.

О непростых взаимоотношениях в семье Маши Распутиной поговаривают давно. Новую волну семейных ссор спровоцировало инфицирование коронавирусом мужа певицы Виктора Захарова. По его мнению, если бы не вынесение на всеобщее обозрение семейных конфликтов сыном, то состояние было бы намного лучше. Да и лечение мужчины проходило бы не в больнице, а дома, пишет «Собеседник».

«Я заболел коронавирусом еще до того, как вышли программы Малахова. А после них мое состояние усугубилось. КТ (компьютерная томография - Прим. ред.) показала 80% поражение легких», — пожаловался Захаров.

По словам бизнесмена, именно сын своими откровениями на федеральном канале спровоцировал ухудшение самочувствия отца.

«Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Стресс сыграл свою роль. Он в свои 40 с лишним лет самостоятельно ни копейки заработать не может. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал, он все разваливал. Со всеми партнерами меня пытался стравить. Последнюю компанию тоже развалил он. Никто его не хочет ни слышать, ни видеть. Даже в студии у Малахова был под кайфом», — сокрушается бизнесмен.

После очередной ссоры отношения отца и сына стали еще напряженнее. По словам Захарова, сын недавно звонил ему в больницу, но не для того, чтоб узнать о самочувствии, а спросить «почему он настраивает его против родной мамы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Азиза объяснила причину проблем в семье Маши Распутиной.