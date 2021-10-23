Собчак пришла на свадьбу экс-сенатора в Италии в колье-змее за 16 миллионов

Ксения Собчак появилась на свадьбе 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и 24-летней наездницы Софи-Антуанетты Дилуа в колье в виде обвивающей шею змеи — по расчетам светских экспертов, его цена может составлять более 16 миллионов рублей. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором можно разглядеть туалет, выбранный Собчак для торжества в Италии.

Селебрити пришла на свадьбу Вавилова и Дилуа в качестве ведущей. Образ селебрити был не менее роскошным, чем вверенное ей мероприятие. Но особенного внимания публики удостоилось колье, усыпанное драгоценными камнями. Звезду и прежде замечали в нем на крупных событиях. Стоит отметить, что в каталоге бренда Yana — им владеет подруга Собчак Яна Расковалова — есть подобное украшение весом почти 100 граммов и стоимостью 16 275 000 рублей.

На бракосочетание Вавилова и Дилуа были приглашены главные персоны российского шоу-бизнеса — среди них юморист Максим Галкин, певица Любовь Успенская, блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александр Шер и другие. Для гостей полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо.

Андрей Вавилов — в прошлом член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике и замглавы министра финансов РФ, а ныне — управляющий основанной им компанией «СуперОкс». От первой жены-актрисы Марианны Цареградской у него есть дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль. Для невесты, наследницы хозяйки мехового дома Юлии Делуа и воспитанницы «Конно-спортивного клуба „Отрада“», это первый брак.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со свадебным танцем Софи-Антуанетты Дилуа на стуле.